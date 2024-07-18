Россиянка бросила работу в полиции и стала моделью плюс-сайз
Сейчас она в основном работает с маркетплейсами
18 июля 2024, 19:05, ИА Амител
Россиянка Юлия Селиванова решила изменить свою жизнь и стала моделью плюс-сайз. Ранее она десять лет трудилась в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, но эта работа не оправдала ее ожиданий. Об этом сообщает NN.
Юлия рассказала, что представляла свою деятельность иначе: она думала, что будет ловить преступников, как в кино, и даже надеялась, что ей дадут служебную собаку. Но реальность оказалась совсем другой.
После увольнения Юлия получила предложение от знакомой принять участие в фотосессии. Кадры с ней заняли призовое место на одном из конкурсов. Так Юлия начала карьеру модели и открыла собственное агентство фотопроектов.
Сейчас предложения о работе поступают в основном от отечественных маркетплейсов, где можно приобрести одежду больших размеров. Юлия отмечает, что ее 18-летний сын с пониманием относится к ее работе.
Юлия объяснила сыну, что это не повод для беспокойства. Она подчеркнула, что ее работа – это просто работа, как и у актеров, которые раздеваются для постельных сцен в кино. Юлия убеждена, что это не означает ничего плохого и может быть даже полезным для карьеры.
19:20:48 18-07-2024
Да пущай трудится ежели нравится и денежку платят
19:46:02 18-07-2024
Без работы не останется, куда ни глянь, столько плюс- сайзов по городу ходит. И не только женщины, но и мужчины.
21:46:30 18-07-2024
В полицию набирают по объявлению на сайте вакансии. Преподаватели БЮИ ходят по школам и агитируют учеников. Выпускники берут кредиты, чтобы рассчитаться за обучение и не работать в полиции.
Может там что-то в целом не так?
06:55:08 19-07-2024
И ведь есть же, кто ей за это ей платит. Страна походу не бедствует, если люди в ней за такую хрень платят. Сейчас не понято за что футболистам платят, но это хотят бы самый популярный вид спорта
07:11:18 19-07-2024
"она думала, что будет ловить преступников, как в кино, и даже надеялась, что ей дадут служебную собаку. Но реальность оказалась совсем другой." ----------- а на самом деле ее заставляли садиться на наркоманов, что бы они раскололись, в прямом смысле слова.
09:00:03 19-07-2024
Самолетов каждый год по 100 с лишком йурийстов выпускает. Где они все, специалисты с красными дипломами? Может что-то не то в этой епархии? Может кто-то подзасиделся в теплом кресле?
10:03:30 19-07-2024
Мде, чуть не стошнило от такой кучи сала ....