Россиянка бросила работу в полиции и стала моделью плюс-сайз

Сейчас она в основном работает с маркетплейсами

18 июля 2024, 19:05, ИА Амител

Юлия Селиванова / Фото: nn.ru

Россиянка Юлия Селиванова решила изменить свою жизнь и стала моделью плюс-сайз. Ранее она десять лет трудилась в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, но эта работа не оправдала ее ожиданий. Об этом сообщает NN.

Юлия рассказала, что представляла свою деятельность иначе: она думала, что будет ловить преступников, как в кино, и даже надеялась, что ей дадут служебную собаку. Но реальность оказалась совсем другой.

После увольнения Юлия получила предложение от знакомой принять участие в фотосессии. Кадры с ней заняли призовое место на одном из конкурсов. Так Юлия начала карьеру модели и открыла собственное агентство фотопроектов.

Сейчас предложения о работе поступают в основном от отечественных маркетплейсов, где можно приобрести одежду больших размеров. Юлия отмечает, что ее 18-летний сын с пониманием относится к ее работе.

Юлия объяснила сыну, что это не повод для беспокойства. Она подчеркнула, что ее работа – это просто работа, как и у актеров, которые раздеваются для постельных сцен в кино. Юлия убеждена, что это не означает ничего плохого и может быть даже полезным для карьеры.