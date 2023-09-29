Россиянка подала в суд на Настю Ивлееву из-за матюков и аморальщины

Заявительница требует заплатить ей миллион за удар по морально-нравственным ценностям

29 сентября 2023, 19:15, ИА Амител

Кадр из сериала "Монастырь"

Жительница Челябинской области подала в суд на Настю Ивлееву. Об этом сообщает Mash.

Женщина говорит, что отсмотрела больше 80 роликов блогерши и испытала сильнейший шок от количества мата и аморальщины в работах Ивлеевой. Ущерб, нанесенный себе, заявительница оценила в миллион рублей.

Также 38-летняя россиянка потребовала заблокировать ролики Насти Ивлеевой на всех площадках, чтобы они лишний раз не развращали современную молодежь.

Иск приняли, контент Ивлеевой направили на экспертизу.