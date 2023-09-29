Россиянка подала в суд на Настю Ивлееву из-за матюков и аморальщины
Заявительница требует заплатить ей миллион за удар по морально-нравственным ценностям
29 сентября 2023, 19:15, ИА Амител
Кадр из сериала "Монастырь"
Жительница Челябинской области подала в суд на Настю Ивлееву. Об этом сообщает Mash.
Женщина говорит, что отсмотрела больше 80 роликов блогерши и испытала сильнейший шок от количества мата и аморальщины в работах Ивлеевой. Ущерб, нанесенный себе, заявительница оценила в миллион рублей.
Также 38-летняя россиянка потребовала заблокировать ролики Насти Ивлеевой на всех площадках, чтобы они лишний раз не развращали современную молодежь.
Иск приняли, контент Ивлеевой направили на экспертизу.
19:45:00 29-09-2023
Не исключено что эта росиянка из Челябинской области и была второй дырой этой области, в девках. А первая дыра, сама область. К старости кашолка в целомудрие играет.
14:51:04 30-09-2023
Гость (19:45:00 29-09-2023) Не исключено что эта росиянка из Челябинской области и была... Вы бредите? Молодежь сейчас, действительно, очень матершинная. Все молодые специалисты, которые к нам приходят - разговаривают матом. В школе дети разговаривают матом. Это просто эпидемия.
07:49:09 30-09-2023
пусть ещё смотрит, увеличивая сумму морального ущерба
12:58:30 30-09-2023
Настолько противно, что отсмотрела 80 роликов.
21:02:50 01-10-2023
вполне согласен. Очень часто слышен мат из уст певцов, актёров и актёришек,телеведущих, политиков, все считают, что это круто-это те, кто должен нести культуру речи в массы.Этот тренд идёт с Запада, где никаких моральных-этических устоев, пора уже избавляться от этого слепого копирования Запада