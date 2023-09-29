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Россиянка подала в суд на Настю Ивлееву из-за матюков и аморальщины

Заявительница требует заплатить ей миллион за удар по морально-нравственным ценностям

29 сентября 2023, 19:15, ИА Амител

Кадр из сериала "Монастырь"
Кадр из сериала "Монастырь"

Жительница Челябинской области подала в суд на Настю Ивлееву. Об этом сообщает Mash.

Женщина говорит, что отсмотрела больше 80 роликов блогерши и испытала сильнейший шок от количества мата и аморальщины в работах Ивлеевой. Ущерб, нанесенный себе, заявительница оценила в миллион рублей.

Также 38-летняя россиянка потребовала заблокировать ролики Насти Ивлеевой на всех площадках, чтобы они лишний раз не развращали современную молодежь. 

Иск приняли, контент Ивлеевой направили на экспертизу. 

культура

Комментарии 5

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Гость

19:45:00 29-09-2023

Не исключено что эта росиянка из Челябинской области и была второй дырой этой области, в девках. А первая дыра, сама область. К старости кашолка в целомудрие играет.

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Гость

14:51:04 30-09-2023

Гость (19:45:00 29-09-2023) Не исключено что эта росиянка из Челябинской области и была... Вы бредите? Молодежь сейчас, действительно, очень матершинная. Все молодые специалисты, которые к нам приходят - разговаривают матом. В школе дети разговаривают матом. Это просто эпидемия.

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Гость

07:49:09 30-09-2023

пусть ещё смотрит, увеличивая сумму морального ущерба

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Лол

12:58:30 30-09-2023

Настолько противно, что отсмотрела 80 роликов.

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sertif

21:02:50 01-10-2023

вполне согласен. Очень часто слышен мат из уст певцов, актёров и актёришек,телеведущих, политиков, все считают, что это круто-это те, кто должен нести культуру речи в массы.Этот тренд идёт с Запада, где никаких моральных-этических устоев, пора уже избавляться от этого слепого копирования Запада

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