Россиянка поела шаурмы и умерла

По предварительным данным, причиной смерти стало протухшее мясо

08 сентября 2023, 16:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

23-летняя девушка умерла, отравившись шаурмой, в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Почти сразу после трапезы девушке стало плохо, доставили в больницу, прокапали. Пострадавшей стало легче, она созвонилась с родственниками, а утром умерла от инфекционно-токсического шока.

Также сообщается, что шаурмой отравилась семья, члены которой потеряли сознание на глазах у маленького ребенка. Их удалось спасти.

По предварительным данным, причина отравления – испорченное мясо, которое использовали при приготовлении еды, скрывая его вкус специями.