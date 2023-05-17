Россиянка продала подруге новорождённого ребёнка за 400 тысяч рублей

Женщину разоблачили только через два с лишним года

17 мая 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

28-летняя мать из Ингушетии продала нежеланного новорождённого ребёнка за 400 тысяч рублей, пишет "КП-Северный Кавказ".

Ещё во время беременности девушка договорилась о сделке с подругой из города Карабулак, которая была бесплодной, но очень хотела детей.

В декабре 2020 года малыш появился на свет, и его биологическая мать, оправившись после родов, поехала на "сделку".

При этом о продаже ребёнка стало известно совсем недавно. 16 мая следователи возбудили уголовное дело по статье "Купля-продажа человека", наказание по которой предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Пользователи соцсетей сообщают, что малыша изъяли компетентные органы, которые решат его дальнейшую судьбу.