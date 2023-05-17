Россиянка продала подруге новорождённого ребёнка за 400 тысяч рублей
Женщину разоблачили только через два с лишним года
17 мая 2023, 07:45, ИА Амител
28-летняя мать из Ингушетии продала нежеланного новорождённого ребёнка за 400 тысяч рублей, пишет "КП-Северный Кавказ".
Ещё во время беременности девушка договорилась о сделке с подругой из города Карабулак, которая была бесплодной, но очень хотела детей.
В декабре 2020 года малыш появился на свет, и его биологическая мать, оправившись после родов, поехала на "сделку".
При этом о продаже ребёнка стало известно совсем недавно. 16 мая следователи возбудили уголовное дело по статье "Купля-продажа человека", наказание по которой предусматривает до 15 лет тюрьмы.
Пользователи соцсетей сообщают, что малыша изъяли компетентные органы, которые решат его дальнейшую судьбу.
08:00:09 17-05-2023
Оставьте теперь где есть, по крайней мере его там любят. Родной матери точно не стоит возвращать.
08:32:47 17-05-2023
зато ненужный ребенок стал любимым. что здесь такого
09:05:45 17-05-2023
Гость (08:32:47 17-05-2023) зато ненужный ребенок стал любимым. что здесь такого... Рожать для продажи нельзя по закону.
09:04:17 17-05-2023
Мозгов у девушек не хватило все сделать законно, пусть теперь сидят.
11:09:47 17-05-2023
Гость (09:04:17 17-05-2023) Мозгов у девушек не хватило все сделать законно, пусть тепер... а законно это как?
09:08:19 17-05-2023
Затонеаборт. Теперь компетентные органы подумают, и решат, что с родной матерью дитю всяко лучше, чем в детдоме, и вернут его мамаше.
09:37:06 17-05-2023
Гость (09:08:19 17-05-2023) Затонеаборт. Теперь компетентные органы подумают, и решат, ч... Это вряд ли. Скорее всего обе мамаши поедут на зону, а малыша в дет.дом отдадут.
10:09:53 17-05-2023
Гость (09:37:06 17-05-2023) Это вряд ли. Скорее всего обе мамаши поедут на зону, а малыш... И это полный дурдом ... никто ней выйграет от этого , только пострадают, зато по закону!
10:05:38 17-05-2023
и каким интересно образом всплыло что была именно купля продажа?? Они через нотариуса сделку оформляли? Или может на Авито обьявление ? Или договор купли продажи кто то подкинул в отделение полиции? Сейчас будут ребенка трепать , а ведь мама его очень любит, несмотря на то , что он ей не родной. В нашей стране новорожденного чтобы усыновить надо пройти 100 кругов ада , а тут девочки договорились, и норм. К чему бучу поднимать теперь ? Еще и изъяли... кому от этого легче, а ведь это же ребенок!!!
10:50:57 17-05-2023
надо было через дарственную что ли?
11:18:48 17-05-2023
Гость (10:50:57 17-05-2023) надо было через дарственную что ли?... Через опекунство
12:02:55 17-05-2023
Гость (11:18:48 17-05-2023) Через опекунство... Мать не может придти в органы опеки и сказать "Пусть опекуном будет Марина". Это не мать решает
11:14:20 17-05-2023
А как они это все провернули? Ребенку свидетельство о рождении выдают на основании паспорта матери и справки из роддома. Где они взяли справку на нерожавшую женщину? Роддом в доле? Или ЗАГС?
12:54:23 17-05-2023
Два с половиной года ребенку. Он мамой уже считает женщину, которая его растит. Какой у ребенка сейчас стресс - его у мамы забрали! Оставьте уже ребенка там, где он растет. Проверьте, что о ребенке заботятся как надо и помогите женщине оформить усыновление официально.
10:49:49 18-05-2023
Сколько здесь сердобольных, не понимают, что одобряют продажу детей, что с нравственностью у людей, с одной стороны жалеют ребенка, с другой стороны поощряют рождение ребенка из корыстных целей, дурдом с мозгами у людей и с нравственностью такая же беда.