Россиянка пыталась зарезать двухлетнего сына "розочкой"

Следователи возбудили уголовное дело

05 августа 2023, 14:59, ИА Амител

Фото: СУ СК по Приморскому краю

В городе Большом Камне Приморского края 27-летняя женщина попыталась зарезать двухлетнего сына.

Как сообщили в региональном СК, 4 августа мать у себя в квартире нанесла малышу множественные удары "фрагментом стеклянной бутылки", нанеся ему множество ран на руках и спине. При этом довести до конца умысел горожанка не смогла, так как ей помешали правоохранители.

Подозреваемую заключили под стражу. Также против нее завели уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".

Ранее сибиряк убил новорожденного со второй попытки, бросая его на пол.