НОВОСТИПроисшествия

Россиянка развратила 13-летнего сына своей подруги

Возбуждено уголовное дело

06 мая 2024, 11:40, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В городе Кириши Ленинградской области 39-летняя женщина развратила сына своей подруги, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника, 4 мая горожанка пришла в гости к знакомой и начала приставать к 13-летнему мальчику и "развращать его". 

Шокированная мать тут же обратилась в полицию. Злоумышленницу задержали возле ее дома. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия дети

Комментарии 7

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Гость

12:39:45 06-05-2024

Ну что сразу "злоумышленница"!? Вам солдаты и рабочие руки нужны? А откуда они возьмутся, коли ни кто не работает с подрастающим поколением. Вон, при царе, мамаши сами нанимали для своих сыновей опытных профессионалок, чтобы всему учились... И это было здоровое православное общество!

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Гость

15:55:23 06-05-2024

Гость (12:39:45 06-05-2024) Ну что сразу "злоумышленница"!? Вам солдаты и рабочие руки н... Ха-ха а мама стояла рядом и смотрела такая значить мама смешно.

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бывший мальчик

14:01:37 06-05-2024

Без фото подруги оценить сложно, преступление это или нет.

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Элен без ребят

15:23:22 06-05-2024

бывший мальчик (14:01:37 06-05-2024) Без фото подруги оценить сложно, преступление это или нет.... фотки нет, но в УК РФ есть подробное описание.

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Гость

16:50:52 06-05-2024

Повезло пацану. А мать дура!

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Дима

18:50:06 06-05-2024

Гость (16:50:52 06-05-2024) Повезло пацану. А мать дура! ... весь кайф пареньку обломала.

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Правда

03:36:35 07-05-2024

Бред,нужно доказательство совращения.Фотография или переписка в вк какая-нибудь.А на слова можно кого угодно посадить.

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