Россиянка развратила 13-летнего сына своей подруги

Возбуждено уголовное дело

06 мая 2024, 11:40, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В городе Кириши Ленинградской области 39-летняя женщина развратила сына своей подруги, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника, 4 мая горожанка пришла в гости к знакомой и начала приставать к 13-летнему мальчику и "развращать его".

Шокированная мать тут же обратилась в полицию. Злоумышленницу задержали возле ее дома. Возбуждено уголовное дело.