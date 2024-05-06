Россиянка развратила 13-летнего сына своей подруги
Возбуждено уголовное дело
06 мая 2024, 11:40, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
В городе Кириши Ленинградской области 39-летняя женщина развратила сына своей подруги, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По словам собеседника, 4 мая горожанка пришла в гости к знакомой и начала приставать к 13-летнему мальчику и "развращать его".
Шокированная мать тут же обратилась в полицию. Злоумышленницу задержали возле ее дома. Возбуждено уголовное дело.
12:39:45 06-05-2024
Ну что сразу "злоумышленница"!? Вам солдаты и рабочие руки нужны? А откуда они возьмутся, коли ни кто не работает с подрастающим поколением. Вон, при царе, мамаши сами нанимали для своих сыновей опытных профессионалок, чтобы всему учились... И это было здоровое православное общество!
15:55:23 06-05-2024
Гость (12:39:45 06-05-2024) Ну что сразу "злоумышленница"!? Вам солдаты и рабочие руки н... Ха-ха а мама стояла рядом и смотрела такая значить мама смешно.
14:01:37 06-05-2024
Без фото подруги оценить сложно, преступление это или нет.
15:23:22 06-05-2024
бывший мальчик (14:01:37 06-05-2024) Без фото подруги оценить сложно, преступление это или нет.... фотки нет, но в УК РФ есть подробное описание.
16:50:52 06-05-2024
Повезло пацану. А мать дура!
18:50:06 06-05-2024
Гость (16:50:52 06-05-2024) Повезло пацану. А мать дура! ... весь кайф пареньку обломала.
03:36:35 07-05-2024
Бред,нужно доказательство совращения.Фотография или переписка в вк какая-нибудь.А на слова можно кого угодно посадить.