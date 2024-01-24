Россиянка сгорела заживо во время привораживания мужчины

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины

24 января 2024, 12:00, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

В Туле приехавшие на вызов пожарные обнаружили на полу в ванной комнате наполовину обгоревшую женщину, сообщает местное издание Myslo.ru.

Как уточняет издание, 34-летняя потерпевшая в 2023 году вернулась к матери в Тулу из Испании, где прожила восемь лет вместе с молодым человеком. Одной из причин расставания стала ее тяга к алкоголю.

Женщина страдала от депрессии из-за разрыва и консультировалась с гадалками, чтобы восстановить отношения и с помощью обряда вернуть бывшего.

"Пыталась совершить обряд на возврат бывшего парня. Дождалась, пока мама уедет, и приступила к ритуалу", – рассказал источник издания.

Во время ритуала женщина загорелась и, пытаясь сбить пламя, побежала в ванную, но там потеряла сознание.

Как сообщил источник, в комнате лежали отрезанные волосы, которые, вероятно, необходимо было сжечь, но что-то пошло не так и пламя перекинулось на женщину.