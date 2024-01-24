НОВОСТИПроисшествия

Россиянка сгорела заживо во время привораживания мужчины

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины

24 января 2024, 12:00, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru
Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

В Туле приехавшие на вызов пожарные обнаружили на полу в ванной комнате наполовину обгоревшую женщину, сообщает местное издание Myslo.ru.

Как уточняет издание, 34-летняя потерпевшая в 2023 году вернулась к матери в Тулу из Испании, где прожила восемь лет вместе с молодым человеком. Одной из причин расставания стала ее тяга к алкоголю.

Женщина страдала от депрессии из-за разрыва и консультировалась с гадалками, чтобы восстановить отношения и с помощью обряда вернуть бывшего.

"Пыталась совершить обряд на возврат бывшего парня. Дождалась, пока мама уедет, и приступила к ритуалу", – рассказал источник издания.

Во время ритуала женщина загорелась и, пытаясь сбить пламя, побежала в ванную, но там потеряла сознание.

Как сообщил источник, в комнате лежали отрезанные волосы, которые, вероятно, необходимо было сжечь, но что-то пошло не так и пламя перекинулось на женщину.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
Происшествия мужчины и женщины

Комментарии 9

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Гость

12:11:59 24-01-2024

Бабы - дуры.

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Гость

12:30:23 24-01-2024

что бы так сгореть нужно постараться. проверьте может и не сама

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Элен без ребят

12:48:29 24-01-2024

Гость (12:30:23 24-01-2024) что бы так сгореть нужно постараться. проверьте может и не с... конечно не сама. естественный отбор помог.

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Гость

12:35:02 24-01-2024

Работать над собой, отказаться от алкоголя - нет. Верить гадалкам и в магию - да. Что с этим миром не так?

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Гость

12:39:40 24-01-2024

Гость (12:35:02 24-01-2024) Работать над собой, отказаться от алкоголя - нет. Верить гад... Все так. Все по плану.

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Гость

16:26:21 24-01-2024

Гость (12:35:02 24-01-2024) Работать над собой, отказаться от алкоголя - нет. Верить гад... Я не верю в гадалок и магию. Могу я не отказываться от алкоголя, Учитель?

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Гость

17:00:14 24-01-2024

Гость (12:35:02 24-01-2024) Работать над собой, отказаться от алкоголя - нет. Верить гад... я тоже лучше нахрячюсь чем брошу пить

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Гость

13:19:43 24-01-2024

....несоблюдение техники безопасности при ритуалах. надо закон писать.

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Гость

15:04:58 24-01-2024

Ну ник то же не знает какого именно она мужика гадала. может там сатана был. вот и забрал сразу.

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