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Россиянка упала со скалы, пытаясь сделать селфи в Турции

У девушки обнаружили серьезную травму

08 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Девушку подняли на носилках / Фото: Shot
Девушку подняли на носилках / Фото: Shot

В турецкой Анталье 28-летняя россиянка сорвалась со скалы, делая селфи. Как сообщает Shot, инцидент произошел днем 4 февраля в районе Муратпаша.

Девушка забралась на скалистую местность, чтобы сделать красивое фото, но не удержалась и упала с высоты на камни. Очевидцы, заметив травмированную девушку, вызвали экстренные службы.

"На место приехали полицейские, скорая и пожарные", – пишет издание.

У россиянки обнаружили серьезную травму ноги, из-за которой она не могла передвигаться самостоятельно. Спасатели подняли ее на носилках и доставили в больницу.

Туризм Происшествия Турция

Комментарии 11

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Коль

18:27:19 08-02-2025

Фотошоп

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Гость

18:28:23 08-02-2025

никогда такого не было и вот опять!!ххахаха. интересно как она скажет друзьям о таком позоре? пошла фоткаться и упала? ужас и тупость

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Гость

21:20:02 08-02-2025

Гость (18:28:23 08-02-2025) никогда такого не было и вот опять!!ххахаха. интересно как о...
хахаха, веселуха, да?

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Гость

01:15:18 09-02-2025

Гость (21:20:02 08-02-2025) хахаха, веселуха, да?... очень смешно. вы что? как над таким можно потешаться?

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Гость

18:54:30 08-02-2025

А почему она на фото лежи в гробу. да еще и привязанная к нему? Вопросов больше, чем ответов.

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Гость

01:17:23 09-02-2025

Гость (18:54:30 08-02-2025) А почему она на фото лежи в гробу. да еще и привязанная к не... это фиксатор при переломе позвоночника / падении с высоты и пр. Ложемент с ремнями. В наших скорых такие же штуки, к каталке потом пристегивается, потом снимается и на каталку госпиталя и далее в реанимацию или хирургию, там рентген и пр, пострадавший в этом ложементе около 3х часов лежит

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Гость

08:52:46 09-02-2025

Гость (18:54:30 08-02-2025) А почему она на фото лежи в гробу. да еще и привязанная к не...
Ну нельзя же быть до такой степени тупыми!

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Гость

19:01:48 08-02-2025

Сочненькая девушка.

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Musik

00:49:55 09-02-2025

Гость (19:01:48 08-02-2025) Сочненькая девушка.... Живучая.

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Гость

13:25:50 09-02-2025

А вдруг поумнеет?

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гость-гостю

21:08:28 09-02-2025

это вряд ли- селфидебилизм не излечим

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