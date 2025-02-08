Россиянка упала со скалы, пытаясь сделать селфи в Турции
У девушки обнаружили серьезную травму
08 февраля 2025, 16:30, ИА Амител
Девушку подняли на носилках / Фото: Shot
В турецкой Анталье 28-летняя россиянка сорвалась со скалы, делая селфи. Как сообщает Shot, инцидент произошел днем 4 февраля в районе Муратпаша.
Девушка забралась на скалистую местность, чтобы сделать красивое фото, но не удержалась и упала с высоты на камни. Очевидцы, заметив травмированную девушку, вызвали экстренные службы.
"На место приехали полицейские, скорая и пожарные", – пишет издание.
У россиянки обнаружили серьезную травму ноги, из-за которой она не могла передвигаться самостоятельно. Спасатели подняли ее на носилках и доставили в больницу.
18:27:19 08-02-2025
Фотошоп
18:28:23 08-02-2025
никогда такого не было и вот опять!!ххахаха. интересно как она скажет друзьям о таком позоре? пошла фоткаться и упала? ужас и тупость
21:20:02 08-02-2025
Гость (18:28:23 08-02-2025) никогда такого не было и вот опять!!ххахаха. интересно как о...
хахаха, веселуха, да?
01:15:18 09-02-2025
Гость (21:20:02 08-02-2025) хахаха, веселуха, да?... очень смешно. вы что? как над таким можно потешаться?
18:54:30 08-02-2025
А почему она на фото лежи в гробу. да еще и привязанная к нему? Вопросов больше, чем ответов.
01:17:23 09-02-2025
Гость (18:54:30 08-02-2025) А почему она на фото лежи в гробу. да еще и привязанная к не... это фиксатор при переломе позвоночника / падении с высоты и пр. Ложемент с ремнями. В наших скорых такие же штуки, к каталке потом пристегивается, потом снимается и на каталку госпиталя и далее в реанимацию или хирургию, там рентген и пр, пострадавший в этом ложементе около 3х часов лежит
08:52:46 09-02-2025
Гость (18:54:30 08-02-2025) А почему она на фото лежи в гробу. да еще и привязанная к не...
Ну нельзя же быть до такой степени тупыми!
19:01:48 08-02-2025
Сочненькая девушка.
00:49:55 09-02-2025
Гость (19:01:48 08-02-2025) Сочненькая девушка.... Живучая.
13:25:50 09-02-2025
А вдруг поумнеет?
21:08:28 09-02-2025
это вряд ли- селфидебилизм не излечим