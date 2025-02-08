Россиянка упала со скалы, пытаясь сделать селфи в Турции

У девушки обнаружили серьезную травму

08 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Девушку подняли на носилках / Фото: Shot

В турецкой Анталье 28-летняя россиянка сорвалась со скалы, делая селфи. Как сообщает Shot, инцидент произошел днем 4 февраля в районе Муратпаша.

Девушка забралась на скалистую местность, чтобы сделать красивое фото, но не удержалась и упала с высоты на камни. Очевидцы, заметив травмированную девушку, вызвали экстренные службы.

"На место приехали полицейские, скорая и пожарные", – пишет издание.

У россиянки обнаружили серьезную травму ноги, из-за которой она не могла передвигаться самостоятельно. Спасатели подняли ее на носилках и доставили в больницу.