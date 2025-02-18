Россиянка утонула, пытаясь спасти провалившуюся под лед собаку
Женщина была предпринимателям и помогала приютам для животных
18 февраля 2025, 19:17, ИА Амител
В Туле 34-летняя женщина погибла, пытаясь спасти свою собаку, которая провалилась под лед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.
"34-летняя женщина гуляла с собакой, которая выбежала на лед и провалилась. Хозяйка пыталась спасти питомца, но провалилась вслед за животным и погибла", – рассказали спасатели.
Как сообщил "РГ" информированный источник, женщину звали Елена, она была предпринимателем и волонтером. Елена владела студией красоты и помогала приютам для животных.
По факту происшествия ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.
В МЧС призвали владельцев домашних животных не оставлять их без присмотра рядом с водоемами – выходить на тонкий лед крайне опасно.
19:38:34 18-02-2025
одним Человеком на Земле стало меньше :(
08:26:25 19-02-2025
Если бы собака была, как положено, на поводке, то не смогла бы сбежать и провалиться под лед. Не надо нарушать правила выгула животных и будете живы вместе с питомцами.
10:41:51 19-02-2025
Гость (08:26:25 19-02-2025) Если бы собака была, как положено, на поводке, то не смогла ... самоутвердился?
10:46:28 19-02-2025
Гость (10:41:51 19-02-2025) самоутвердился?... Не ради самоутверждения, а для охраны жизни и здоровья владельцев и питомцев.
11:02:45 19-02-2025
Гость (10:41:51 19-02-2025) самоутвердился?... Давайте русофобы-человеко-ненавистники, минусуйте. Факт - никто так ненавидит русских, как сами русские. В край уже оскотинились, ни капли сострадания друг к другу. Девчонка, возможно совершила глупость, хотя это и не доказано, мог и с поводка сорваться (дело не хитрое) да и не важно, и погибла спасая, того, за кого несла ответственность. Но нашёлся очередной фарисей, решивший, что можно на смерти человека, свое эго потеребить и что еще страшнее, 10 таких же безмозглых последователей. Ты с чего решил, что всегда прав и никогда не совершишь ошибки? А когда скопытишься, все что о тебе скажут - ну туда и дорога, надо было делать, как положено. Урод! И все, кому смерть доставляет удовольствие и повод самоутвердиться - все вы моральные уроды!!! Ничего человеческого, как в умершей, в вас нет и никогда не будет
12:23:32 19-02-2025
Гость (11:02:45 19-02-2025) Давайте русофобы-человеко-ненавистники, минусуйте. Факт - ни... Питомец должен сидеть на поводке и в наморднике в условиях населенного пункта. Точка. Кусали 2 раза. Кололи от бешенства. Один раз ехал на велосипеде лет 10 назад, второй раз в 5 лет в 1985 г. - подробностей не помню, разбирался отец. Говешки забирать с собой. Стал чаще замечать это, но пока далеко не большинство
11:58:41 19-02-2025
Вот мне кажется что зоофилы и есть "русофобы-человеко-ненавистники". В своей любви к собакам скатываются к ненависти к людям. Судя даже по оскорблениям в адрес незнакомого человека и истерическим знакам препинания в комментарии. Было сделано резонное замечание, что надо соблюдать правила содержания и выгула собак. И полились потоки ненависти....
13:01:54 19-02-2025
Гость (11:58:41 19-02-2025) Вот мне кажется что зоофилы и есть "русофобы-человеко-ненави... +
14:59:42 19-02-2025
Гость (11:58:41 19-02-2025) Вот мне кажется что зоофилы и есть "русофобы-человеко-ненави... каюсь, погорячился, действительно не стоило оскорблять и опускаться до оскорблений. Извини коментатор выше. Но сути дело не меняет, человек умер, никому зла не причинил, а все что волнует местных - почему какашки не убираете и без намордника и поводка - это просто дикость. Еще раз, это была фатальная ошибка, за нее человек поплатился жизнью
16:03:30 19-02-2025
Гость (14:59:42 19-02-2025) каюсь, погорячился, действительно не стоило оскорблять и опу... Я не знаю Вас и не знаю того человека, который сделал после статьи верный вывод о том, что стоило бы все же собаку вести на поводке и не было бы печальных последствий. Но мне не понятна Ваша реакция на это утверждение, почему Вы вдруг посчитали, что человек злорадствует? Я этого не почувствовала в написанном комментарии, мне кажется, что человек даже с сожалением написал это, понимая, что молодая женщина поплатилась жизнью, хотя все могло бы закончиться иначе, если бы на собаке был поводок. Будьте добрее и уважительнее к людям.