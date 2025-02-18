Россиянка утонула, пытаясь спасти провалившуюся под лед собаку

Женщина была предпринимателям и помогала приютам для животных

18 февраля 2025, 19:17, ИА Амител

Лед / Фото: Tom Barrett / Unsplash

В Туле 34-летняя женщина погибла, пытаясь спасти свою собаку, которая провалилась под лед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

"34-летняя женщина гуляла с собакой, которая выбежала на лед и провалилась. Хозяйка пыталась спасти питомца, но провалилась вслед за животным и погибла", – рассказали спасатели.

Как сообщил "РГ" информированный источник, женщину звали Елена, она была предпринимателем и волонтером. Елена владела студией красоты и помогала приютам для животных.

По факту происшествия ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.

В МЧС призвали владельцев домашних животных не оставлять их без присмотра рядом с водоемами – выходить на тонкий лед крайне опасно.