Россиянка, увлекшаяся эзотерикой, откусила пальцы трехлетнему сыну
О том, что она проводила какой-то обряд, рассказал муж
05 июля 2024, 14:20, ИА Амител
В Самаре местная жительница откусила пальцы своему трехлетнему сыну. Соседи рассказали, что женщина увлекалась эзотерикой и, возможно, состояла в секте, пишет 63.ru.
Вечером 3 июля возле одного из подъездов жилого комплекса на улице Съездовской родители с окровавленным ребенком на руках привлекли внимание прохожих. Люди подумали, что семье нужна помощь, и направились к ним, но родители сразу же забежали в дом. Женщина успела скрыться в своей квартире на 17-м этаже, а отца с мальчиком удалось поймать и отвести к консьержке. Мужчина сказал, что его жена проводила какой-то обряд.
Прибывшие на место медики забрали малыша в больницу, а полиция и МЧС отправились вскрывать квартиру, где закрылась женщина. За это время она успела поранить себя и даже жгла на себе волосы. Выводить ее из квартиры пришлось трем полицейским.
Очевидцы рассказали, что женщина была очень молодой и худой, с абсолютно безумным взглядом. Ее ноги были в крови. Женщину уложили на землю, но почему-то долго не увозили – до десяти часов вечера.
16:06:13 05-07-2024
Верования - опиум для народа.
Мракобесие.
Еште мясо бога, целуйте руки бородатым, пузатым мужикам
17:18:49 05-07-2024
Олег (16:06:13 05-07-2024) Верования - опиум для народа.Мракобесие.Еште мясо бо... в женских платьях