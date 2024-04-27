Россиянка во время скандала узнала, что ее удочерили, и теперь в Сибири ищет родных

Она уже нашла сводную сестру

27 апреля 2024, 17:27, ИА Амител

Биологическая мать Ирины (слева) и Ирина (справа). Фото: "КП-Новосибирск" со ссылкой на героиню публикации

55-летняя Ирина Антонова из Свердловской области треть свой жизни не знала, что она неродная дочь, об этом во время ссоры проговорилась приемная бабушка, пишет "КП-Новосибирск".

Ирина родилась в Приморском крае. Ей было 1,5 года, когда ее забрали из дома малютки в приемную семью.

"Приемная мама работала бухгалтером, а папа был капитаном. С мамой у нас всегда были натянутые отношения. Пока отец был жив, он всегда был рядом со мной: и в садик водил, и воспитанием занимался. Он умер, когда мне было 7 лет", – рассказала женщина.

Ирина отметила, что часто ругалась с приемной матерью. Во время одной из ссор, когда ей было 16 лет, бабушка сказала: "Что ты на нее орешь? На свою мать ори".

"Я напрямую спросила у мамы, что бабушка имела в виду. И она рассказала, что меня удочерили. Но, несмотря на все ссоры, я безумно благодарна, что приемная мама вырастила меня", – отметила Ирина.

Приемная мама умерла, когда Ирине было 25 лет. Она начала поиски биологических родителей. Выяснилось, что настоящую мать – Галина Леонидовна Чичигина, которая родилась 26 ноября 1946 года в Новосибирске, после переехала на Камчатку, в город Вилючинск, где умерла в 2009 году от язвы желудка.

"У меня есть сводная сестра. Ей 52 года, после смерти матери она живет в интернате: у нее проблемы со здоровьем", – выяснила женщина.

Ирина встретилась с сестрой. Оказалось, что у нее проблемы с памятью, поэтому она многое подзабыла, но помнит, что в Новосибирске живет родня.

Сейчас Ирина ищет Тамару Афанасьевну Осипову и Римму Афанасьевну Бородулину (фамилии по мужьям). Они – предполагаемые родные сестры ее биологической матери, Галины Чичигиной. Также она хочет найти двух племянниц биологической матери: Ирину Алексеевну Хисамову, Татьяну Алексеевну Высоцкую (Высотскую).