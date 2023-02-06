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Россиянка впервые победила в конкурсе "Миссис Вселенная". Как она выглядит

Финал международного конкурса красоты прошёл в столице Болгарии

06 февраля 2023, 12:34, ИА Амител

Фото: vk.com/elymax
Фото: vk.com/elymax

34-летняя жительница Удмуртии Елена Максимова стала самой красивой замужней женщиной мира. Россиянка завоевала корону конкурса "Миссис Вселенная – 2022", – сообщает ТАСС. В финал конкурса, который прошёл в Софии, вышли 120 женщин из разных стран: Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других. Впервые в истории конкурса, который проводится с 2007 года, первое место получила представительница России.

О победительнице известно, что она руководит сетью языковых центров в Ижевске, воспитывает двоих детей, любит путешествовать и побывала в 34 странах.

Фото: vk.com/elymax, vk.com/mrsudmurtia

Комментарии 9

  • Не фонтан
    06 февраля, Гость   Ответить
  • вот интересно, как же у Вас выглядит "фонтан"?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • ***Как выглядит?** Естественно, а не с нарисованными бровями. Все так называемые "красавицы" выглядят так, как будто- бы их матрица штампует по заданному шаблону.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Технология применяется археологами и называется "восстановление лица по черепу". Разработал этот метод наш учёный Герасимов.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Хоть бы раз умытыми сих "красавиц" показали...
    06 февраля, Гость   Ответить
  • стала самой красивой замужней женщиной мира.---- наверное, нужно добавлять- из тех, кто на этот конкурс явился? А то как то грустно становится.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Что про мужа известно?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Там ее фото есть под пальмой.. Это до фотошопа и ботокса?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Зато не "Маркку-Пекка Антикайнен несколько лет назад объявил себя трансгендером и решил заниматься фигурным катанием, и поэтому он лучший фигурист в истории"...
    06 февраля, Гость   Ответить
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