Финал международного конкурса красоты прошёл в столице Болгарии

06 февраля 2023, 12:34, ИА Амител

Фото: vk.com/elymax

34-летняя жительница Удмуртии Елена Максимова стала самой красивой замужней женщиной мира. Россиянка завоевала корону конкурса "Миссис Вселенная – 2022", – сообщает ТАСС. В финал конкурса, который прошёл в Софии, вышли 120 женщин из разных стран: Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других. Впервые в истории конкурса, который проводится с 2007 года, первое место получила представительница России.

О победительнице известно, что она руководит сетью языковых центров в Ижевске, воспитывает двоих детей, любит путешествовать и побывала в 34 странах.





































Миссис Вселенная 2022

Фото: vk.com/elymax, vk.com/mrsudmurtia