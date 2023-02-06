Россиянка впервые победила в конкурсе "Миссис Вселенная". Как она выглядит
Финал международного конкурса красоты прошёл в столице Болгарии
06 февраля 2023, 12:34, ИА Амител
Фото: vk.com/elymax
34-летняя жительница Удмуртии Елена Максимова стала самой красивой замужней женщиной мира. Россиянка завоевала корону конкурса "Миссис Вселенная – 2022", – сообщает ТАСС. В финал конкурса, который прошёл в Софии, вышли 120 женщин из разных стран: Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других. Впервые в истории конкурса, который проводится с 2007 года, первое место получила представительница России.
О победительнице известно, что она руководит сетью языковых центров в Ижевске, воспитывает двоих детей, любит путешествовать и побывала в 34 странах.
Миссис Вселенная 2022
Фото: vk.com/elymax, vk.com/mrsudmurtia
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