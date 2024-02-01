Россиянка, вскрывшая гроб с погибшим на СВО сыном, может лишиться спецвыплаты
В заключении говорится, что мужчина умер от испуга, а после вскрытия гроба на теле обнаружили ожоги и гематомы
01 февраля 2024, 15:50, ИА Амител
В Свердловской области родственники погибшего на СВО мужчины перед похоронами потребовали вскрыть цинковый гроб, поскольку не верят в официальную причину смерти, пишет E1.ru.
"В заключении написано, что он скончался от сердечной недостаточности. Как нам сказали, умер от испуга", – рассказал двоюродный брат мужчины.
При этом, как сообщил командир погибшего бойца, сердечного приступа не было и уралец погиб от ранений.
Суть в том, что мать мужчины не получит "путинские" выплаты в размере 5 млн рублей, поскольку по закону они положены родственникам военнослужащих, которые погибли из-за увечий или заболеваний, полученных при выполнении воинских задач. А согласно заключению погиб он "от испуга".
Чтобы добиться разрешения на вскрытие гроба, родственники обошли все инстанции: городскую администрацию, военкомат и прокуратуру. В итоге гроб открыли в присутствии сотрудников правоохранительных органов. На теле погибшего обнаружили ожоги и гематомы.
Родственники обратились в военно-следственный комитет, где должны возбудить уголовное дело и провести очередную медико-судебную экспертизу.
Как пояснили эксперты, если экспертиза покажет, что остановку сердца спровоцировало ранение, то выплата положена. В противном случае, исходя из закона, выплата не положена.
16:03:07 01-02-2024
Если это не фейк,то требуется расследование.Если боец получил ранение привлекшее к смерти "за ленточкой" то 100% будет оплата ,как положено (этим всем занимаются спецмедвойска в народе похоронные) Все 200тые "идут" с документами ,которые дублируются в нескольких военных инстанциях . Так что думается это просто фейк.
16:17:46 01-02-2024
что за фигня, человек погиб на СВО, он же не у себя дома в отпуске погиб, почему выплаты не положены? очередной обман от государства?
17:52:45 01-02-2024
А кто его взял туда с сердечной недостаточностью? Как медкомиссию прошел? Если у него там развилась недостаточность, то она относится к заболеваниям, полученным при выполнении воинских задач...
17:58:07 01-02-2024
- "В итоге гроб открыли в присутствии сотрудников правоохранительных органов. На теле погибшего обнаружили ожоги и гематомы."====== Ничего себе фейк товарищ в первом комментарии сочинил.
20:16:26 01-02-2024
За такую ложь должна быть уголовная ответственность.
22:52:56 01-02-2024
По аналогии с мои другом если родственик пришел в цинке. Приглашают в морг родных на опознание!!!!!
10:29:16 02-02-2024
Если смерть наступила в реультате заболевания, то президентская выплата тоже положена родным - это 100%. Единственное, в этом случае "зажимают" почему-то данную выплату. Брат (участник СВО) попал в госпиталь с пневмонией в январе 2023. Далее (по заключению судмедэкспертизы, которую вместе с военкоматом почти год ждали пока следственный комитет вышлет) пневмония стала осложнением его основного заболевания ВАРИКОЗ (как взяли - тоже непонятно плюс еще язва была). Вследствие всего этого развился тромбофлебит, реанимационной палаты в госпитале не было, скорая ехала минут 40-50. Итог печальный: смерть. В военкомате в первый же день сказали, что президентская выплата положена только погибшим от ранения. Потом сама начала читать приказ. Звоню в военкомат с вопросом "ПОЧЕМУ не положена? Если в приказе четко прописано ---от ранения, а также от заболевания---. Сотрудник тут же открыла приказ, я "висела на трубке", прочитала все пункты и произнесла "я ничего не поняла...а почему воинская часть посылает меня на три буквы и говорит, что не положена...я позвоню туда и уточню". Спустя неделю деньги маме пришли. Сотрудник военкомата позвонила (она еще не знала, что выплата поступила маме на счет) и сказала "с частью переговорила, они все же согласились, что выплата положена". Ну а в общем, за ВСЕМИ выплатами побегать еще нужно.
10:49:45 02-02-2024
Президентская выплата полагается не только погибшим от ранения, но также и умершим от заболевания.
12:10:21 02-02-2024
Что-то пропадает желание идти в военкомат.
13:21:58 02-02-2024
Гость (12:10:21 02-02-2024) Что-то пропадает желание идти в военкомат.... А что до этого было?