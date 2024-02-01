Россиянка, вскрывшая гроб с погибшим на СВО сыном, может лишиться спецвыплаты

В заключении говорится, что мужчина умер от испуга, а после вскрытия гроба на теле обнаружили ожоги и гематомы

01 февраля 2024, 15:50, ИА Амител

Российские военные / Фото: mil.ru

В Свердловской области родственники погибшего на СВО мужчины перед похоронами потребовали вскрыть цинковый гроб, поскольку не верят в официальную причину смерти, пишет E1.ru.

"В заключении написано, что он скончался от сердечной недостаточности. Как нам сказали, умер от испуга", – рассказал двоюродный брат мужчины.

При этом, как сообщил командир погибшего бойца, сердечного приступа не было и уралец погиб от ранений.

Суть в том, что мать мужчины не получит "путинские" выплаты в размере 5 млн рублей, поскольку по закону они положены родственникам военнослужащих, которые погибли из-за увечий или заболеваний, полученных при выполнении воинских задач. А согласно заключению погиб он "от испуга".

Чтобы добиться разрешения на вскрытие гроба, родственники обошли все инстанции: городскую администрацию, военкомат и прокуратуру. В итоге гроб открыли в присутствии сотрудников правоохранительных органов. На теле погибшего обнаружили ожоги и гематомы.

Родственники обратились в военно-следственный комитет, где должны возбудить уголовное дело и провести очередную медико-судебную экспертизу.

Как пояснили эксперты, если экспертиза покажет, что остановку сердца спровоцировало ранение, то выплата положена. В противном случае, исходя из закона, выплата не положена.