Россиянка вывела ребенка на помойку, потому что он отказался спать в детсаду

Сама она оделась, а вот мальчик оказался на улице в футболке

13 октября 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Улан-Удэ женщина вывела на улицу ребенка за то, что он отказался спать в детском саду. Об этом сообщает "Весь Улан-Удэ".

Инцидент произошел возле детского сада "Сибирячок". Одного из воспитанников вывели к помойке. Как выяснилось, сделала это не воспитательница, а законный представитель мальчика.

При этом на себя женщина не забыла нацепить теплую одежду, а вот ребенок оказался на улице в шортах и футболке.

Комитет по образованию сообщил о случившемся в компетентные органы.