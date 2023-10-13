Россиянка вывела ребенка на помойку, потому что он отказался спать в детсаду
Сама она оделась, а вот мальчик оказался на улице в футболке
13 октября 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Улан-Удэ женщина вывела на улицу ребенка за то, что он отказался спать в детском саду. Об этом сообщает "Весь Улан-Удэ".
Инцидент произошел возле детского сада "Сибирячок". Одного из воспитанников вывели к помойке. Как выяснилось, сделала это не воспитательница, а законный представитель мальчика.
При этом на себя женщина не забыла нацепить теплую одежду, а вот ребенок оказался на улице в шортах и футболке.
Комитет по образованию сообщил о случившемся в компетентные органы.
10:58:06 13-10-2023
Тётеньку на адекватность надо проверить. Что- то слишком много новостей про жестокость по отношению к детям. Нелюдей стновится всё больше
11:58:41 13-10-2023
суровые нравы у сибиряков.