Россиянке запретили покидать страну из-за долга полной тезки из Алтайского края

По словам женщины, алтайские судебные приставы больше трех лет отказываются разбираться в ситуации и требуют погасить чужую задолженность

23 апреля 2024, 16:14, ИА Амител

Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru

С жительницы Подмосковья Татьяны Кирилловой требуют больше 300 тысяч рублей из-за того, что ее данные совпадают с должницей из Алтайского края, сообщает Telegram-канал Baza.

"В 2021 году банковскую карту внезапно заблокировали, а деньги списали в счет долга. Татьяна позвонила в банк и узнала, что на ней висит долг. Замешательство сменилось гневом, когда позвонили приставы из Рубцовска. Ей сообщили, что женщина с идентичными ФИО и паспортными данными якобы должна по договору займа деньги", – рассказали в канале.

Женщина прислала алтайским приставам свои данные ИНН, СНИЛС, паспорта и заявление, чтобы провести процедуру признания "двойником" и избавиться от чужих долгов. Однако ей отказали. По словам Татьяны, в ведомстве как будто специально не обращают внимания, что у нее в паспорте другое место рождения и проживания, нежели у настоящей должницы.

Более того, как отмечается, в данных должницы вдруг появились исправления: место рождения и проживания изменились и теперь совпадают с теми, что у Татьяны.