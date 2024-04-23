Россиянке запретили покидать страну из-за долга полной тезки из Алтайского края
По словам женщины, алтайские судебные приставы больше трех лет отказываются разбираться в ситуации и требуют погасить чужую задолженность
23 апреля 2024, 16:14, ИА Амител
С жительницы Подмосковья Татьяны Кирилловой требуют больше 300 тысяч рублей из-за того, что ее данные совпадают с должницей из Алтайского края, сообщает Telegram-канал Baza.
"В 2021 году банковскую карту внезапно заблокировали, а деньги списали в счет долга. Татьяна позвонила в банк и узнала, что на ней висит долг. Замешательство сменилось гневом, когда позвонили приставы из Рубцовска. Ей сообщили, что женщина с идентичными ФИО и паспортными данными якобы должна по договору займа деньги", – рассказали в канале.
Женщина прислала алтайским приставам свои данные ИНН, СНИЛС, паспорта и заявление, чтобы провести процедуру признания "двойником" и избавиться от чужих долгов. Однако ей отказали. По словам Татьяны, в ведомстве как будто специально не обращают внимания, что у нее в паспорте другое место рождения и проживания, нежели у настоящей должницы.
Более того, как отмечается, в данных должницы вдруг появились исправления: место рождения и проживания изменились и теперь совпадают с теми, что у Татьяны.
"И теперь Татьяна стала полноценным должником. У женщины не только заблокирована карта, но и выезд из России", – говорится в сообщении.
16:39:18 23-04-2024
Полный бардак у этих приставов, в суд на них надо подавать
16:57:38 23-04-2024
Гость (16:39:18 23-04-2024) Полный бардак у этих приставов, в суд на них надо подавать... Суд, это одно из звеньев силовой структуры. Что они сами себя будут поедать?
17:01:32 23-04-2024
НЕ БАРДАК, а какое-то мошенничество. Приставы должны брать данные из судебного решения. Если изменили данные, значит где-то был суд(кто подал иск?) и вынесено новое постановление(на основании чего?). То есть отменили взыскание с должника и перевели его долг на совершенно постороннего человека, воспользовавшись личными данными, предоставленными самой пострадавшей, жертвой.
17:22:20 23-04-2024
Жулики они все...
17:31:21 23-04-2024
Они реально там ку-ку. От государства мне пришел крупный штраф. В суде его оспорил. Сумму снизили вдвое. Принёс приставам судебное решение под роспись отдал и ждал, когда инфа обновится. Она обновилась. Только штраф что и был и +7% и давай они по второму кругу все имущество мое арестовывать. В мае у меня апелляция, планирую целиком штраф отменить. Интересно, сколько они меня потом ещё будут мурыжить
17:43:49 23-04-2024
Гость (17:31:21 23-04-2024) Они реально там ку-ку. От государства мне пришел крупный штр... „Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу.“ — Аль Капоне.
17:38:08 23-04-2024
Приставы главные беспредельщики в стране, а им ещё и применение оружия хотят разрешить(