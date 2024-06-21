Россиянки назвали лучший мотиватор для рождения ребенка
Сибиряки среди регионов реже всего хотят заводить детей
21 июня 2024, 13:45, ИА Амител
Россиянки считают улучшение условий декретного отпуска и качества медицинской помощи главным мотиватором для рождения ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и исследовательского холдинга "Ромир".
Мужчины также считают важными мерами повышение материнского капитала и улучшение доступности детских садов. Эти условия важны для респондентов всех возрастов.
Также авторы исследования узнали, что для респондентов с высоким уровнем дохода важнее всего повышение доступности детских садов и кружков. В топ-3 предпочтений также вошла доступность детского отдыха.
Среди российских регионов больше всего о желании завести детей говорили жители Дальнего Востока, а реже всего – сибиряки.
Для федеральных округов с наименьшим процентом желающих завести детей важны повышение доступности детских садов и кружков и семейная ипотека.
14:01:23 21-06-2024
А то, что квартиру фиг купишь не влияет?
14:53:05 21-06-2024
Гость (14:01:23 21-06-2024) А то, что квартиру фиг купишь не влияет?... все покупают , только ВЫ ноете
18:19:40 21-06-2024
Гость (14:01:23 21-06-2024) А то, что квартиру фиг купишь не влияет?... "для респондентов с высоким уровнем дохода важнее всего .. " им жильё без надобности..
15:59:31 21-06-2024
Самый главный мотиватор вера в будущее страны, а мы все живём в состоянии ожидания кризиса.
17:12:58 21-06-2024
Выросло поколение которому все должны.
22:04:20 21-06-2024
Респонденты с высоким уровнем дохода могут всё, но им лениво...да и вообще, нафиг не надо, им и так не плохо. А если, вдруг, захотят, им и суррогатка родит в любое время.