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Россиянки назвали лучший мотиватор для рождения ребенка

Сибиряки среди регионов реже всего хотят заводить детей

21 июня 2024, 13:45, ИА Амител

Ладони матери и ребенка / Фото: pxhere.com
Ладони матери и ребенка / Фото: pxhere.com

Россиянки считают улучшение условий декретного отпуска и качества медицинской помощи главным мотиватором для рождения ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и исследовательского холдинга "Ромир".

Мужчины также считают важными мерами повышение материнского капитала и улучшение доступности детских садов. Эти условия важны для респондентов всех возрастов.

Также авторы исследования узнали, что для респондентов с высоким уровнем дохода важнее всего повышение доступности детских садов и кружков. В топ-3 предпочтений также вошла доступность детского отдыха. 

Среди российских регионов больше всего о желании завести детей говорили жители Дальнего Востока, а реже всего – сибиряки. 

Для федеральных округов с наименьшим процентом желающих завести детей важны повышение доступности детских садов и кружков и семейная ипотека.

дети

Комментарии 6

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Гость

14:01:23 21-06-2024

А то, что квартиру фиг купишь не влияет?

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Гость

14:53:05 21-06-2024

Гость (14:01:23 21-06-2024) А то, что квартиру фиг купишь не влияет?... все покупают , только ВЫ ноете

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dok_CФ

18:19:40 21-06-2024

Гость (14:01:23 21-06-2024) А то, что квартиру фиг купишь не влияет?... "для респондентов с высоким уровнем дохода важнее всего .. " им жильё без надобности..

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Гость

15:59:31 21-06-2024

Самый главный мотиватор вера в будущее страны, а мы все живём в состоянии ожидания кризиса.

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Гость

17:12:58 21-06-2024

Выросло поколение которому все должны.

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Гость

22:04:20 21-06-2024

Респонденты с высоким уровнем дохода могут всё, но им лениво...да и вообще, нафиг не надо, им и так не плохо. А если, вдруг, захотят, им и суррогатка родит в любое время.

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