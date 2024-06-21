Россиянки назвали лучший мотиватор для рождения ребенка

Сибиряки среди регионов реже всего хотят заводить детей

21 июня 2024, 13:45, ИА Амител

Ладони матери и ребенка / Фото: pxhere.com

Россиянки считают улучшение условий декретного отпуска и качества медицинской помощи главным мотиватором для рождения ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и исследовательского холдинга "Ромир".

Мужчины также считают важными мерами повышение материнского капитала и улучшение доступности детских садов. Эти условия важны для респондентов всех возрастов.

Также авторы исследования узнали, что для респондентов с высоким уровнем дохода важнее всего повышение доступности детских садов и кружков. В топ-3 предпочтений также вошла доступность детского отдыха.

Среди российских регионов больше всего о желании завести детей говорили жители Дальнего Востока, а реже всего – сибиряки.

Для федеральных округов с наименьшим процентом желающих завести детей важны повышение доступности детских садов и кружков и семейная ипотека.