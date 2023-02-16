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Россия вызволила 101 военнослужащего из украинского плена

Самолёты военно-транспортной авиации доставят освобождённых военнослужащих в Москву

16 февраля 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Россия освободила 101 военнослужащего из украинского плена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Сегодня, 16 февраля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращён 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность", – сообщили в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что самолёты военно-транспортной авиации доставят освобождённых военнослужащих в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию. На данный момент солдатам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Комментарии 4

  • В время войны тоже пленные были
    17 февраля, Гость   Ответить
  • В советской литературе писали, что потом проверяли, как в плен попали
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Сейчас тоже проверять надо, чтобы минимизировать причины попадания в плен
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, чтоб минимизировать причины попадания а плен-----ознакомьтесь на досуге со статьей 352.1 так ради любопытства
    17 февраля, Гость   Ответить
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