Россия вызволила 101 военнослужащего из украинского плена

Самолёты военно-транспортной авиации доставят освобождённых военнослужащих в Москву

16 февраля 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия освободила 101 военнослужащего из украинского плена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Сегодня, 16 февраля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращён 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность", – сообщили в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что самолёты военно-транспортной авиации доставят освобождённых военнослужащих в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию. На данный момент солдатам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.