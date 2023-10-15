Российская альпинистка погибла во время восхождения на гору в Непале

Тело девушки обнаружили во время облета

15 октября 2023, 16:08, ИА Амител

Фото: mountain.ru

Российская альпинистка Надежда Оленева погибла в горном массиве Дхаулагири в Непале. Об этом сообщает Mountain.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что девушка сорвалась и упала в расщелину, но в федерации альпинизма эту информацию опровергли.

О пропаже спортсменки сообщили члены ее походной группы 14 октября. 15 октября во время совершения облета тело Надежды Оленевой обнаружили.

Федерация альпинизма России информацию пока не комментировала.