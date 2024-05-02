Российская армия взяла под контроль Бердычи в Донбассе

Село находится в Ясиноватском районе ДНР, примерно в 15 км на севере от Авдеевки

02 мая 2024, 18:26, ИА Амител

Русский солдат / Фото: Минобороны РФ / mil.ru

Российские военные полностью заняли населенный пункт Бердычи. Об этом сообщает "Федпресс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Село находится в Ясиноватском районе ДНР, примерно в 15 км на севере от Авдеевки. Ее российские войска взяли под контроль в феврале 2024 года.

Российским войскам удалось улучшить тактическое положение и нанести огневое поражение ряду формирований Вооруженных сил Украины и теробороны. Потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей. Также поражены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка PzH 2000 и гаубица M777.