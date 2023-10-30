Российская команда Team Spirit выиграла ЧМ по Dota 2 во второй раз

Призовые коллектива составят 1,4 млн долларов

30 октября 2023, 15:44, ИА Амител

Фото: vk.com/team_spirit

Российская команда Team Spirit стала двукратным победителем чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 – The International 12. Финальный матч прошел минувшей ночью в американском Сиэтле – там российский коллектив выиграл серию до трех побед против европейской команды Gladiators.

В составе Team Spirit играют россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. Благодаря победе коллектив получит свыше 1,4 млн долларов призовых.

Отметим, что для Team Spirit это уже вторая победа на The International. Впервые им удалось взять этот титул в 2021 году. Кроме российской команды это достижение брал лишь коллектив из Западной Европы OG – они одержали победу в 2018 и 2019 годах.