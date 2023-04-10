НОВОСТИПроисшествия

Российская школьница насмерть отравилась алкоголем

Возбуждено уголовное дело

10 апреля 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Забайкальском крае 15-летняя школьница умерла от отравления алкоголем, сообщили в региональном Следкоме.

Трагедия случилась 6 апреля в посёлке Дарасун – в тот день девушка отмечала день рождения со знакомыми, с которыми выпила спиртного. 

"Вечером девушке стало плохо, а на следующий день она скончалась. По предварительным данным, смерть наступила от отравления алкоголем", – рассказали в ведомстве.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

13:32:00 10-04-2023

Или паленка, или индивидуальная непереносимость алкоголя. Бывают такие люди, у кого печень почти не перерабатывает и они со 100 граммов будут три дня пьяными и получат отравление.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:36 10-04-2023

Ей в школе не объяснили, что надо по чудь чудь?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров