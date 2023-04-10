Российская школьница насмерть отравилась алкоголем

Возбуждено уголовное дело

10 апреля 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Забайкальском крае 15-летняя школьница умерла от отравления алкоголем, сообщили в региональном Следкоме.

Трагедия случилась 6 апреля в посёлке Дарасун – в тот день девушка отмечала день рождения со знакомыми, с которыми выпила спиртного.

"Вечером девушке стало плохо, а на следующий день она скончалась. По предварительным данным, смерть наступила от отравления алкоголем", – рассказали в ведомстве.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.