Российская школьница насмерть отравилась алкоголем
Возбуждено уголовное дело
10 апреля 2023, 13:10, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Забайкальском крае 15-летняя школьница умерла от отравления алкоголем, сообщили в региональном Следкоме.
Трагедия случилась 6 апреля в посёлке Дарасун – в тот день девушка отмечала день рождения со знакомыми, с которыми выпила спиртного.
"Вечером девушке стало плохо, а на следующий день она скончалась. По предварительным данным, смерть наступила от отравления алкоголем", – рассказали в ведомстве.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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Или паленка, или индивидуальная непереносимость алкоголя. Бывают такие люди, у кого печень почти не перерабатывает и они со 100 граммов будут три дня пьяными и получат отравление.
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Ей в школе не объяснили, что надо по чудь чудь?