Российская стримерша отделалась штрафом за оскорбление участников СВО
В суде она признала вину в полном объеме
02 апреля 2024, 16:33, ИА Амител
В Ростовской области оштрафовали местную жительницу за дискредитацию ВС РФ в Интернете. Как сообщает Rostovgazeta.ru, стримерше назначили штраф в 30 тысяч рублей.
21 марта девушка в социальной сети пыталась дискредитировать использование ВС РФ для защиты российских интересов в своих высказываниях и заявляла о неуважении к военнослужащим. За трансляцией наблюдали сотни человек — кто-то из них записал видео и разместил их в соцсетях.
В суде она признала вину в полном объеме. Суд назначил ей административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
Отметим, что следователи проводят проверку в отношении девушки. По ее результатам будет принято процессуально ерешение.
16:43:17 02-04-2024
Я думаю, комментаторы на амике не удовлетворятся вердиктом и будут требовать как минимум пожизненного строгача.
18:31:09 02-04-2024
Гость (16:43:17 02-04-2024) Я думаю, комментаторы на амике не удовлетворятся вердиктом и... Комментаторы на АМИКе никогда не отличались уровнем QI. почему в этот раз должно быть по-другому?
19:47:02 02-04-2024
Гость (18:31:09 02-04-2024) Комментаторы на АМИКе никогда не отличались уровнем QI. поче...
Судя по вашей писанине, ваш уровень QI никому более не достижим и в узких кругах специалистов называется "айкьюбич сосу кирпич". Я горжусь тем, что общался с вами - комментатором Амика. Обязательно распечатаю данную страничку и заламинирую. Чтобы даже праправнуки гордились моим общением с вами. Сядут вечерком перед камином и будут гордится тем, что я общался с человеком у которого QI просто огромный.
21:29:18 02-04-2024
Гость (19:47:02 02-04-2024) Судя по вашей писанине, ваш уровень QI никому более не д... Ну вот о чём и говорилось выше, слов много, а смысловой нагрузки никакой. Прав был первый комментатор.
21:56:12 02-04-2024
Гость (21:29:18 02-04-2024) Ну вот о чём и говорилось выше, слов много, а смысловой нагр... И где смысл в вашем комментарии? Вы его так глубоко запрятали, что и сами теперь не найдете? Ну и если вы так за "героиню" переживаете, то можете задонатить ей рублей 100 или даже 1000 на оплату штрафа (если они у вас имеются конечно). Поддержите ее, так сказать материально. И кстати, вам не кажется странным, что за 5 с лишним часов, прошедших с момента выхода новости, так никто и не потребовал для дурочки "пожизненного строгача", на который первый комментатор так плохо намекал? Видимо вы себя (точнее вся ваша братия) переоцениваете считая себя единственно думающими и анализирующими. За сим желаю вам спать крепко и побольше думать и анализировать. P.s. можете минусовать.
11:43:42 03-04-2024
Гость (21:29:18 02-04-2024) Ну вот о чём и говорилось выше, слов много, а смысловой нагр... да это дед-бывший журналист. Он только лозунгами может и неконтролируемым потоком сознания
22:56:02 02-04-2024
Гость (18:31:09 02-04-2024) Комментаторы на АМИКе никогда не отличались уровнем QI. поче... Что такое IQ читал, но ничего не понял. А про QI - вообще первый раз вижу.
18:58:13 02-04-2024
Гость (16:43:17 02-04-2024) Я думаю, комментаторы на амике не удовлетворятся вердиктом и... Может, ей за это талоны на усиленное питание положены? От соседнего государства...
08:20:30 03-04-2024
отделалась штрафом --- гуманно
08:39:21 03-04-2024
Чек об оплате штрафа западным правозащитникам сбросит, может возместят. Может еще и премию получит