Российская стримерша отделалась штрафом за оскорбление участников СВО

В суде она признала вину в полном объеме

02 апреля 2024, 16:33, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com

В Ростовской области оштрафовали местную жительницу за дискредитацию ВС РФ в Интернете. Как сообщает Rostovgazeta.ru, стримерше назначили штраф в 30 тысяч рублей.

21 марта девушка в социальной сети пыталась дискредитировать использование ВС РФ для защиты российских интересов в своих высказываниях и заявляла о неуважении к военнослужащим. За трансляцией наблюдали сотни человек — кто-то из них записал видео и разместил их в соцсетях.

В суде она признала вину в полном объеме. Суд назначил ей административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Отметим, что следователи проводят проверку в отношении девушки. По ее результатам будет принято процессуально ерешение.