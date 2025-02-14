Российская журналистка Таисия Шеремет умерла в Испании от муковисцидоза
Девушка боролась с редкой патологией болезни, против которой не работали существующие передовые препараты
14 февраля 2025, 13:45, ИА Амител
Бывшая журналистка "Новой газеты" Таисия Шеремет умерла на 22-м году жизни в Испании. Об этом сообщает издание "Москва онлайн".
Девушка с рождения боролась с редким и тяжелым заболеванием – муковисцидозом. Течение болезни осложнялось из-за редкой мутации, при которой не работали существующие лекарства. Последние дни своей жизни Таисия Шеремет находилась в реанимации.
"С ней были друзья. Она просто уснула. Тася, когда мы созванивались в последний раз, говорила, как не хочет умирать в одиночестве и как это страшно. Она была одним из самых сильных людей, которых я знала", – рассказала "Москве онлайн" подруга Шеремет.
Таисия вела блог о жизни с муковисцидозом еще со школы. В 2022 году девушка переехала в Европу, где ей могли сделать трансплантацию легких. Однако стабилизировать ее состояние не удалось.
Известно, что лекарство от тяжелого заболевания должны были разработать летом 2025 года.
Муковисцидоз – наследственное заболевание желез внешней секреции, которое проявляется в патологии желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы. Болезнь поражает бронхолегочную систему, печень, потовые железы, железы кишечника, слюнные железы – органы, выделяющие слизь.
14:26:06 14-02-2025
Как-то не патриотично умерла - в загнивающей Испании.
15:06:16 14-02-2025
Гость (14:26:06 14-02-2025) Как-то не патриотично умерла - в загнивающей Испании.... Пришлось уехать, поставка лекарств в РФ прекратилась, благодаря действиям партии и правительства.
22:21:09 14-02-2025
Гость (15:06:16 14-02-2025) Пришлось уехать, поставка лекарств в РФ прекратилась, благод... что вы собираете-то? при чем тут правительство. это в принципе НЕ излечимая болезнь а уехала не из за лекарств, а ждала пересадку лёгких, там очередь короче. не знаете а пишете гадости