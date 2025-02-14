Российская журналистка Таисия Шеремет умерла в Испании от муковисцидоза

Девушка боролась с редкой патологией болезни, против которой не работали существующие передовые препараты

14 февраля 2025, 13:45, ИА Амител

Капельница / Фото: unsplash.com / Marcelo Leal

Бывшая журналистка "Новой газеты" Таисия Шеремет умерла на 22-м году жизни в Испании. Об этом сообщает издание "Москва онлайн".

Девушка с рождения боролась с редким и тяжелым заболеванием – муковисцидозом. Течение болезни осложнялось из-за редкой мутации, при которой не работали существующие лекарства. Последние дни своей жизни Таисия Шеремет находилась в реанимации.

"С ней были друзья. Она просто уснула. Тася, когда мы созванивались в последний раз, говорила, как не хочет умирать в одиночестве и как это страшно. Она была одним из самых сильных людей, которых я знала", – рассказала "Москве онлайн" подруга Шеремет.

Таисия вела блог о жизни с муковисцидозом еще со школы. В 2022 году девушка переехала в Европу, где ей могли сделать трансплантацию легких. Однако стабилизировать ее состояние не удалось.

Известно, что лекарство от тяжелого заболевания должны были разработать летом 2025 года.

Муковисцидоз – наследственное заболевание желез внешней секреции, которое проявляется в патологии желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы. Болезнь поражает бронхолегочную систему, печень, потовые железы, железы кишечника, слюнные железы – органы, выделяющие слизь.