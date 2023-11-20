Российские аптеки стали отказываться от продажи психотропных препаратов

Для продажи таких лекарств необходимо специальное разрешение

20 ноября 2023, 15:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российские аптеки постепенно начали отказываться от продажи сильнодействующих психотропных препаратов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько сервисов.

Судя по данным приложения "Честный знак", на 17 ноября препарат против эпилепсии "Фризиум" французской Sanofi был доступен лишь в 56 аптеках на всю страну.

Отмечается, что для продажи подобных препаратов аптеки должны получать особое разрешение, которое выдается на каждую отдельную точку.