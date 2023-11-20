Российские аптеки стали отказываться от продажи психотропных препаратов
Для продажи таких лекарств необходимо специальное разрешение
20 ноября 2023, 15:44, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Российские аптеки постепенно начали отказываться от продажи сильнодействующих психотропных препаратов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько сервисов.
Судя по данным приложения "Честный знак", на 17 ноября препарат против эпилепсии "Фризиум" французской Sanofi был доступен лишь в 56 аптеках на всю страну.
Отмечается, что для продажи подобных препаратов аптеки должны получать особое разрешение, которое выдается на каждую отдельную точку.
"Реализация таких лекарств – огромная проблема для сетей из-за несоизмеримости размера штрафов тем нарушениям, за которые они выдаются", – отметил эксперт.
21:21:27 20-11-2023
Вот как здорово, жизнь -то всё лучше и веселей становится! Теперь ждём новостей о происшествиях, связанных с психически больными людьми. Почему у нас все нововведения против людей? Что ни придумают-все мимо. Без сознания что ли?! Или наоборот сознательно всё делается.