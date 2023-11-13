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Российские автосалоны не могут продать машины ушедших из страны брендов

Некоторые модели стали дороже более чем на полмиллиона

13 ноября 2023, 15:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Российские автосалоны не могут распродать автомобили ушедших из страны брендов. Об этом сообщают "Известия".

По данным источников, причина подобного застоя у дилеров заключается в том, что модели, оставшиеся в наличии, сильно подорожали. В пример приводятся Kia Cerato и Kia Seltos 2022 года, а также некоторые модели Volkswagen и Skoda.

Kia Cerato в комплектации "люкс" сегодня можно купить за 2,3 миллиона рублей, тогда как год назад эта же машина стоила бы 1,6 млн.

Seltos в самой простой комплектации обойдется также в 2,3 миллиона, при том, что год назад ее можно было купить на полмиллиона дешевле.

Директор розничных продаж дилерского центра "Авилон" Илья Петров объяснил, что теперь эти модели значительно проигрывают в цене аналогам из Китая, поэтому дилерам сложнее их реализовать.

Авто

Комментарии 8

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Гость

16:13:53 13-11-2023

Нефиг цены задирать конские, сами пусть ездят на них!!!

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Гость

16:29:34 13-11-2023

приму в дар.

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Гость

16:30:48 13-11-2023

У кого это цены лучше? У "китайских аналогов"? Лада Веста сейчас 1.6 млн стоит.

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гость

16:31:24 13-11-2023

стояли-стояли в салоне и хоп-подорожали! )))

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МатьВаша

17:13:36 13-11-2023

Будто бы китайцы стоят за лям.....тут уж если выбирать КИА лучше брать))))))

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Гость

18:34:02 13-11-2023

МатьВаша (17:13:36 13-11-2023) Будто бы китайцы стоят за лям.....тут уж если выбирать КИА л... КИА - это дно!

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Олег

20:57:00 13-11-2023

Ушли/бежали. Напишите письмо с требованием забрать товар иначе будет продан в счет погашения затрат на хранение, обслуживание. И спокойно продайте людям по нормальной цене.

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Гость

10:48:50 14-11-2023

Бред сумасшедшего. Дилер поднял цены выше рыночной на авто без гарантии и дилерского обслуживания и удивляется почему не покупают.

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