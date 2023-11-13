Российские автосалоны не могут продать машины ушедших из страны брендов
Некоторые модели стали дороже более чем на полмиллиона
13 ноября 2023, 15:44, ИА Амител
Российские автосалоны не могут распродать автомобили ушедших из страны брендов. Об этом сообщают "Известия".
По данным источников, причина подобного застоя у дилеров заключается в том, что модели, оставшиеся в наличии, сильно подорожали. В пример приводятся Kia Cerato и Kia Seltos 2022 года, а также некоторые модели Volkswagen и Skoda.
Kia Cerato в комплектации "люкс" сегодня можно купить за 2,3 миллиона рублей, тогда как год назад эта же машина стоила бы 1,6 млн.
Seltos в самой простой комплектации обойдется также в 2,3 миллиона, при том, что год назад ее можно было купить на полмиллиона дешевле.
Директор розничных продаж дилерского центра "Авилон" Илья Петров объяснил, что теперь эти модели значительно проигрывают в цене аналогам из Китая, поэтому дилерам сложнее их реализовать.
16:13:53 13-11-2023
Нефиг цены задирать конские, сами пусть ездят на них!!!
16:29:34 13-11-2023
приму в дар.
16:30:48 13-11-2023
У кого это цены лучше? У "китайских аналогов"? Лада Веста сейчас 1.6 млн стоит.
16:31:24 13-11-2023
стояли-стояли в салоне и хоп-подорожали! )))
17:13:36 13-11-2023
Будто бы китайцы стоят за лям.....тут уж если выбирать КИА лучше брать))))))
18:34:02 13-11-2023
МатьВаша (17:13:36 13-11-2023) Будто бы китайцы стоят за лям.....тут уж если выбирать КИА л... КИА - это дно!
20:57:00 13-11-2023
Ушли/бежали. Напишите письмо с требованием забрать товар иначе будет продан в счет погашения затрат на хранение, обслуживание. И спокойно продайте людям по нормальной цене.
10:48:50 14-11-2023
Бред сумасшедшего. Дилер поднял цены выше рыночной на авто без гарантии и дилерского обслуживания и удивляется почему не покупают.