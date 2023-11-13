Российские автосалоны не могут продать машины ушедших из страны брендов

Некоторые модели стали дороже более чем на полмиллиона

13 ноября 2023, 15:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российские автосалоны не могут распродать автомобили ушедших из страны брендов. Об этом сообщают "Известия".

По данным источников, причина подобного застоя у дилеров заключается в том, что модели, оставшиеся в наличии, сильно подорожали. В пример приводятся Kia Cerato и Kia Seltos 2022 года, а также некоторые модели Volkswagen и Skoda.

Kia Cerato в комплектации "люкс" сегодня можно купить за 2,3 миллиона рублей, тогда как год назад эта же машина стоила бы 1,6 млн.

Seltos в самой простой комплектации обойдется также в 2,3 миллиона, при том, что год назад ее можно было купить на полмиллиона дешевле.

Директор розничных продаж дилерского центра "Авилон" Илья Петров объяснил, что теперь эти модели значительно проигрывают в цене аналогам из Китая, поэтому дилерам сложнее их реализовать.