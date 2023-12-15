Российские банки начали повышать ставки по накопительным счетам

В ближайшее время регулятор может повысить ключевую ставку

15 декабря 2023, 13:27, ИА Амител

Деньги. Влад. Копилка / Фото: Freepik

Крупные банки досрочно увеличили ставки по сберегательным продуктам на фоне прогнозов о предстоящем повышении ключевой ставки, сообщает РБК.

По данным на 13 декабря, средняя ставка по вкладам в 80 крупнейших банках России составляла 10,76% годовых (речь о вкладах на год на сумму от 100 тысяч рублей). Эксперты назвали этот показатель максимальным с апреля 2017 года. В пятницу, 15 декабря, пройдет заседание cовета директоров Банка России по ключевой ставке. Ожидается, что регулятор поднимет ставку до 16-17% (это будет уже пятое изменение в сторону роста за год).

"В этот раз мы решили увеличить ставки, не дожидаясь решения регулятора. Максимальная доходность составит 16% – именно на этом уровне, по нашим прогнозам, будет установлен размер ключевой ставки в пятницу. Если же ключевая ставка будет повышена еще больше, то мы вернемся к вопросу увеличения доходности по своим продуктам", – прокомментировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В ВТБ с 15 декабря на 1 п.п. выросла приветственная ставка по накопительному ВТБ-Счету – до 16% годовых. Она доступна в первые три календарных месяца для клиентов, которые ранее не открывали накопительные счета в банке или за последние 90 дней держали на рублевых сберегательных продуктах менее 1 тысячи рублей. С четвертого месяца, а также с первого месяца для тех, кому приветственная ставка недоступна, устанавливается базовая ставка, которая варьируется в зависимости от пакета услуг. Ее можно увеличить за счет получения зарплаты или пенсии в ВТБ, а также активных транзакций по дебетовым или кредитным картам банка.

По данным РБК, с 14 декабря ставки по накопительным счетам "Ежедневный %" и "Накопительный счет Премьер" повысил Сбер - до 14% годовых на первые два месяца для клиентов, кто ранее не открывал данные счета.

Газпромбанк повысил ставки до 15,5-16% годовых по вкладам "В плюсе", "Копить" и "Почетный бонус", "Ваш успех" в рамках акции "Хит сезона".

В Россельхозбанке новым клиентам теперь можно открыть вклад "Доходный" со ставкой до 16% годовых на срок шесть месяцев. Альфа-Банк повысил ставку до 15% годовых для депозита с ежемесячной капитализацией "Максимальный" на сроки 184 дня и три года.