Российские банки начали повышать ставки по накопительным счетам
В ближайшее время регулятор может повысить ключевую ставку
15 декабря 2023, 13:27, ИА Амител
Крупные банки досрочно увеличили ставки по сберегательным продуктам на фоне прогнозов о предстоящем повышении ключевой ставки, сообщает РБК.
По данным на 13 декабря, средняя ставка по вкладам в 80 крупнейших банках России составляла 10,76% годовых (речь о вкладах на год на сумму от 100 тысяч рублей). Эксперты назвали этот показатель максимальным с апреля 2017 года. В пятницу, 15 декабря, пройдет заседание cовета директоров Банка России по ключевой ставке. Ожидается, что регулятор поднимет ставку до 16-17% (это будет уже пятое изменение в сторону роста за год).
"В этот раз мы решили увеличить ставки, не дожидаясь решения регулятора. Максимальная доходность составит 16% – именно на этом уровне, по нашим прогнозам, будет установлен размер ключевой ставки в пятницу. Если же ключевая ставка будет повышена еще больше, то мы вернемся к вопросу увеличения доходности по своим продуктам", – прокомментировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
В ВТБ с 15 декабря на 1 п.п. выросла приветственная ставка по накопительному ВТБ-Счету – до 16% годовых. Она доступна в первые три календарных месяца для клиентов, которые ранее не открывали накопительные счета в банке или за последние 90 дней держали на рублевых сберегательных продуктах менее 1 тысячи рублей. С четвертого месяца, а также с первого месяца для тех, кому приветственная ставка недоступна, устанавливается базовая ставка, которая варьируется в зависимости от пакета услуг. Ее можно увеличить за счет получения зарплаты или пенсии в ВТБ, а также активных транзакций по дебетовым или кредитным картам банка.
По данным РБК, с 14 декабря ставки по накопительным счетам "Ежедневный %" и "Накопительный счет Премьер" повысил Сбер - до 14% годовых на первые два месяца для клиентов, кто ранее не открывал данные счета.
Газпромбанк повысил ставки до 15,5-16% годовых по вкладам "В плюсе", "Копить" и "Почетный бонус", "Ваш успех" в рамках акции "Хит сезона".
В Россельхозбанке новым клиентам теперь можно открыть вклад "Доходный" со ставкой до 16% годовых на срок шесть месяцев. Альфа-Банк повысил ставку до 15% годовых для депозита с ежемесячной капитализацией "Максимальный" на сроки 184 дня и три года.
14:00:34 15-12-2023
ВТБ в своих офисах по-прежнему неуважителен к клиентам! Печалька за подобные банки!
23:38:39 15-12-2023
В стране нет ни одного российского банка. Все иностранные филиалы мировой паразитической финансовой системы по ограблению России под охраной и защитой Путина с 30- 40 % якобы нашего капитала.Поэтому вся их политика не на приумножение доходов граждан, а на изъятие у них накоплений и недопущение высоких доходов, загоняя всех в кредит по % которого нет ни в одной развитой стране Мира и даже всех стран Европы. При этом % по вкладам в два раза ниже нежели по займу.А должен быть минимум 30%