Российские банки объявили об увеличении ставок по рублевым вкладам

Рублевые депозиты по-прежнему выступают основным инструментом вложения средств

29 сентября 2023, 18:00, ИА Амител

Рубли / Фото: ededchechine / Freepik

Многие банки России объявили об увеличении ставок по рублевым вкладам. Предполагается, что это будет стимулировать дополнительный приток средств населения в банки. Например, ВТБ повышает максимальную доходность по депозитам в рублях на 2 п.п. с 29 сентября 2023 года.

"Рублевые депозиты по-прежнему выступают основным инструментом вложения средств, гарантирующим высокий доход и защиту от инфляции. В настоящее время в розничном портфеле сбережений ВТБ на их долю приходится более 90%. С сегодняшнего дня мы увеличиваем максимальную доходность по своим вкладам на 2 процентных пункта – клиенты смогут получить до 13% годовых при открытии вклада на три года. На этом горизонте, по прогнозам регулятора, ключевая ставка будет снижаться, что скажется на доходности сберегательных продуктов", – прокомментировала начальник управления "Сбережения" ПАО Банк ВТБ Наталья Тучкова.Доходность до 13% годовых доступна для всех клиентских сегментов при размещении средств на ВТБ-Вкладе в дистанционных каналах сроком на три года при условии выплаты процентов в конце срока или выборе опции капитализации процентов.

Минимальная сумма вклада составляет 10 тысяч рублей при открытии в ВТБ Онлайн или банкомате и 50 тысяч – при заключении договора в офисах банка.

В банке отмечают, что в текущих экономических условиях основной спрос вкладчики будут предъявлять на краткосрочные инструменты – на долю трехмесячных депозитов приходится более половины от всех открываемых инструментов, от полугода до года привлекается порядка 45% депозитов, а продукты сроком от года занимают всего 5% от общего объема рублевого привлечения. До конца года эксперты ожидают сохранения сложившейся структуры привлечения.

Об улучшении условий по вкладам также сообщили в АО "Почта Банк", также до 13% годовых. Такие условия действуют при размещении средств на депозите "Добро пожаловать" на три месяца и на сумму до 500 тысяч рублей. Открыть вклад с повышенной ставкой могут не только новые, но и все действующие клиенты, которые не используют накопительные продукты банка более 91 дня.

В ПАО "Промсвязьбанк" максимальная ставка повысилась до 11,5% годовых. Ее можно получить, открыв вклад "Мой доход", если срок вклада составляет 122 дня, или "Моя выгода" – 91 день.