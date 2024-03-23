Российские банки спишут кредиты пострадавших в "Крокусе"

О мерах поддержки объявили семь кредитных организаций

23 марта 2024, 23:02, ИА Амител

Банкомат / Фото: unsplash.com

Ряд российских банков спишут кредиты пострадавших в "Крокус Сити Холле". Об этом кредитные организации сообщили в своих телеграм-каналах.

О такой мере заявили Сбер, "Тинькофф", Альфа-Банк и банк "Дом.рф".

В МКБ и "Уралсибе" сообщили, что пострадавшим предоставят кредитные каникулы, а полностью долги спишут семьям погибших.

ВТБ также объявил о готовности рассматривать все обращения клиентов, которых коснулся теракт, и "в индивидуальном порядке искать решение для каждого".