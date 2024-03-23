Российские банки спишут кредиты пострадавших в "Крокусе"
О мерах поддержки объявили семь кредитных организаций
23 марта 2024, 23:02, ИА Амител
Банкомат / Фото: unsplash.com
Ряд российских банков спишут кредиты пострадавших в "Крокус Сити Холле". Об этом кредитные организации сообщили в своих телеграм-каналах.
О такой мере заявили Сбер, "Тинькофф", Альфа-Банк и банк "Дом.рф".
В МКБ и "Уралсибе" сообщили, что пострадавшим предоставят кредитные каникулы, а полностью долги спишут семьям погибших.
ВТБ также объявил о готовности рассматривать все обращения клиентов, которых коснулся теракт, и "в индивидуальном порядке искать решение для каждого".
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12:45:17 24-03-2024
Самая дешевая реклама пиариться на горе людей. Во первых в такие заведения ходят люди далеко не бедные. Но Светлаков пиарится как он спасался. Во вторых москвичи не так закредитованы как регионы. В третьих там банки посмотрели количество погибших и пострадавших и просчитали, что это копейки для них. Зато себя прорекламировали. В четвертых деньги переданные на благотворительность можно вычесть из дохода и уменьшить значительно свою прибыли. Пляски на костях эти банки устроили.
13:58:22 24-03-2024
Получат страхову.