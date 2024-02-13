Российские банки стали отклонять две из трех заявок на кредиты

Люди теперь чаще обращаются за деньгами в МФО

13 февраля 2024, 14:07, ИА Амител

10-рублевые монеты / Фото: unsplash.com

Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче потребительских кредитов. Как пишут "Известия", это происходит из-за высоких ставок и новых ограничений Центробанка по выдаче ссуд людям с высокой долговой нагрузкой.

По данным сервиса "Сравни" за ноябрь и декабрь, почти две трети всех заявок на необеспеченные ссуды (56%) были отклонены. Из-за этого клиенты стали чаще обращаться в микрофинансовые организации, где ставки еще выше.

Тем не менее в ближайшее время банки вряд ли будут заинтересованы в смягчении условий для выдачи потребзаймов, полагают эксперты.