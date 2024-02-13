Российские банки стали отклонять две из трех заявок на кредиты
Люди теперь чаще обращаются за деньгами в МФО
13 февраля 2024, 14:07, ИА Амител
10-рублевые монеты / Фото: unsplash.com
Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче потребительских кредитов. Как пишут "Известия", это происходит из-за высоких ставок и новых ограничений Центробанка по выдаче ссуд людям с высокой долговой нагрузкой.
По данным сервиса "Сравни" за ноябрь и декабрь, почти две трети всех заявок на необеспеченные ссуды (56%) были отклонены. Из-за этого клиенты стали чаще обращаться в микрофинансовые организации, где ставки еще выше.
Тем не менее в ближайшее время банки вряд ли будут заинтересованы в смягчении условий для выдачи потребзаймов, полагают эксперты.
14:09:05 13-02-2024
слишком много не возвратов стало?
14:18:03 13-02-2024
На 6% больше половины - это уже почти две трети, оказываццо
14:19:09 13-02-2024
новых ограничений Центробанка по выдаче ссуд -------- О, ЦБ наше все! О народе печется)))
14:40:11 13-02-2024
клиенты вынуждены чаще обращаться в микрофинансовые организации --- а что их вынуждает? Голод?
15:31:43 13-02-2024
Гость (14:40:11 13-02-2024) клиенты вынуждены чаще обращаться в микрофинансовые организа... еще скажи "а работать не пробовали", а лучше это скажи санитарке, которая из-под тебя утку вытаскивать будет, которая за двадцатку в месяц работает. И прикинь, кто-то это должен делать, может сам попробуешь?
12:33:07 15-02-2024
Гость (14:40:11 13-02-2024) клиенты вынуждены чаще обращаться в микрофинансовые организа... болезнь близких, например. или ремонт в квартире.
15:34:25 13-02-2024
"кредит" в микрофинансах обходится намного дороже "кредита" в банке. но получить его можно быстрее...
07:41:14 14-02-2024
Гость (15:34:25 13-02-2024) "кредит" в микрофинансах обходится намного дороже "кредита" ... А нахрена ты санитарке, которая из под тебя утку вытаскивает за двадцатку, советуешь в долговую кабалу залезть? Ты один из них?
12:40:24 15-02-2024
Гость (07:41:14 14-02-2024) А нахрена ты санитарке, которая из под тебя утку вытаскивает... а если у санитарочки дома лопнет батарея, то ей и всему стояку сидеть без отопления, пока она со своей ЗП не накопит на хапуг- слесарей, услуги которых стоят так, как будто они людей от рака лечат. или срочно нужно пройти платное обследование, или купить лекарство, то ей тоже подождать предложишь? типа может сдохнет пораньше... ты из этих, да?
15:41:13 13-02-2024
МФО заваливают смсками предложения от 400 т.р. до 3 млн. Приглашают, а потом отказывают?
22:57:19 13-02-2024
Каждый день звонят из разных банков с предложениями кредитов, шлют СМСки, что одобрили, перейдите по ссылке и оформите прямо сейчас, не выходя из дома. Зас рали весь телефон, не успеваю чистить. Да, в в выходные добавилась ещё Вестфалике, где когда-то давно покупали обувь и оформляли дисконтную карту. Обувь плохая и дорогая, больше туда ни ногой. Так вот, позвонили оттуда и сообщили, что Вестфалика закрывается, но зато они теперь МФО! Что за безумие?
13:41:07 14-02-2024
Возникает вопрос, а зачем нам банки такие, которые кроме собственных целей обогащения больше ничего не преследуют?
12:22:45 15-02-2024
кредиты отклоняют , только пенсионеры как то миллионы мошенникам переводят каждый день. Им то как выдают ? Это или фэйки , или надо в первую очередь отклонять запросы на кредиты от возрастных людей , или одобрять только при сопровождении от 2 и более родственников.