Российские фигуристы Шишкова и Наумов находились на борту разбившегося в США самолета

По предварительным данным, спортсмены возвращались с чемпионата США по фигурному катанию

30 января 2025, 14:25, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов были на борту самолета, упавшего в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, Шишкова и Наумов, чемпионы мира по фигурному катанию в парах 1994 года в составе сборной РФ, находились в разбившемся американском лайнере.

"На борту разбившегося самолета находились наши тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов", – заявил собеседник ТАСС.

Telegram-канал Shot сообщает, что фигуристы были на чемпионате США по фигурному катанию, который проходил в городе Уичито штата Канзас.

Напомним, самолет с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту столкнулся с военным вертолетом, заходя на посадку в Вашингтоне. Спасатели вытащили из реки, в которую упал лайнер, тела 18 погибших.