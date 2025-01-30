Российские фигуристы Шишкова и Наумов находились на борту разбившегося в США самолета
По предварительным данным, спортсмены возвращались с чемпионата США по фигурному катанию
30 января 2025, 14:25, ИА Амител
Российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов были на борту самолета, упавшего в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, Шишкова и Наумов, чемпионы мира по фигурному катанию в парах 1994 года в составе сборной РФ, находились в разбившемся американском лайнере.
"На борту разбившегося самолета находились наши тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов", – заявил собеседник ТАСС.
Telegram-канал Shot сообщает, что фигуристы были на чемпионате США по фигурному катанию, который проходил в городе Уичито штата Канзас.
Напомним, самолет с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту столкнулся с военным вертолетом, заходя на посадку в Вашингтоне. Спасатели вытащили из реки, в которую упал лайнер, тела 18 погибших.
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