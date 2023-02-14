Российские и украинские футболисты устроили драку в турецком отеле
Всё началось с требования спеть украинский гимн, а закончилось массовой потасовкой
14 февраля 2023, 14:19, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Драка произошла между российскими и украинскими футболистами в турецком отеле. Об этом сообщает Baza.
Всё началось с того, что игроки "Минай" подошли к начальнику ярославского "Шинника" и стали требовать от него спеть украинский гимн. Этот конфликт сотрудникам гостиницы удалось погасить.
Затем несколько украинских футболистов в лифте избили российского спортсмена. Когда доехали до этажа, их ждали представители "Шинника". Произошла массовая драка.
На место вызвали медиков и сотрудников полиции. Правоохранители теперь постоянно дежурят в отеле.
Комментарии 13