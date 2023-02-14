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Российские и украинские футболисты устроили драку в турецком отеле

Всё началось с требования спеть украинский гимн, а закончилось массовой потасовкой

14 февраля 2023, 14:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Драка произошла между российскими и украинскими футболистами в турецком отеле. Об этом сообщает Baza.

Всё началось с того, что игроки "Минай" подошли к начальнику ярославского "Шинника" и стали требовать от него спеть украинский гимн. Этот конфликт сотрудникам гостиницы удалось погасить.

Затем несколько украинских футболистов в лифте избили российского спортсмена. Когда доехали до этажа, их ждали представители "Шинника". Произошла массовая драка.

На место вызвали медиков и сотрудников полиции. Правоохранители теперь постоянно дежурят в отеле.

Комментарии 13

  • Хохлы - поганые люди. Украинцы есть норм, а вот хохлы поголовно твари.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Поддерживаю
    14 февраля, Гость   Ответить
  • В итоге победили Турки?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а они разве чем то отличаются , вроде же это одни и те же?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • А почему украинские футболисты не в окопах - у них страна разваливается - на передовую их. Пусть там сборы проводят
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Собираютя их расселять в разные отели - пока непонятно кого из них в другой отель
    14 февраля, Гость   Ответить
  • "они разве чем то отличаются" --- Гость, украинцы - это жители Украины (среди них есть русские, в том числе). А хохлы - это особая национальность, довольно %овнистая по натуре. У нас нас есть родственники как просто украинцы, так и хохлы. Это земля и небо. С киевскими хохлушками давным-давно перестали общаться, ибо они больные на голову.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Что делает русская футбольная команда в стране входящей в блок НАТО ???
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Хохлов выселили
    14 февраля, Гость   Ответить
  • "Что делает русская футбольная команда" - так то и у нас больных на голову достаточно.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Со своей унылой "щеневмерлой" всех задолбали. Ну чисто похоронный марш.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Что делает русская футбольная команда в стране входящей в блок НАТО ??? **** Ты дурак? Они к футбольному сезону готовятся. Видишь ли, в Турции тепло, а в России сейчас зима. В Ярославле, откуда команда Шинник, снег лежит.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Не каждый украинец - хохол, и наоборот. Так же как не каждый жид является евреем:))))) Это состояние души)))))
    15 февраля, Гость   Ответить
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