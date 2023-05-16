Российские инвесторы восстановили заблокированные активы на сумму около 3 трлн рублей

Сейчас ЦБ обсуждает разные варианты дальнейших действий по восстановлению прав инвесторов

16 мая 2023, 19:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские инвесторы смогли восстановить свои заблокированные активы на сумму около 3 трлн руб. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".

Она отметила, что в это входит как автоматическая принудительная концентрация депозитарных расписок, так и принудительный перевод учёта прав в российскую инфраструктуру. Также восстановить удалось и замещающие облигации.

Вместе с тем вопрос о централизованной системе возможного обмена активами сейчас является политическим, подчеркнула глава регулятора.

На данный момент Центробанк продолжает искать варианты дальнейших шагов по восстановлению прав инвесторов. Вероятно, в будущем заблокированные акции могут начать обменивать на замороженные ценные бумаги на Западе, добавила Набиуллина.