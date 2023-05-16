Российские инвесторы восстановили заблокированные активы на сумму около 3 трлн рублей
Сейчас ЦБ обсуждает разные варианты дальнейших действий по восстановлению прав инвесторов
16 мая 2023, 19:44, ИА Амител
Российские инвесторы смогли восстановить свои заблокированные активы на сумму около 3 трлн руб. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".
Она отметила, что в это входит как автоматическая принудительная концентрация депозитарных расписок, так и принудительный перевод учёта прав в российскую инфраструктуру. Также восстановить удалось и замещающие облигации.
Вместе с тем вопрос о централизованной системе возможного обмена активами сейчас является политическим, подчеркнула глава регулятора.
На данный момент Центробанк продолжает искать варианты дальнейших шагов по восстановлению прав инвесторов. Вероятно, в будущем заблокированные акции могут начать обменивать на замороженные ценные бумаги на Западе, добавила Набиуллина.
22:21:45 16-05-2023
Лучше бы драли попу за профуканные а быстрее всего отданные под видом замороженных и отобранных якобы активов и резервов, а не восстанавливать права иностранных вражеских стран инвесторов. Чистое предательство и измена национальных интересов страны и народа во имя обогащения структур вражеского мирового глобализма.
06:43:20 17-05-2023
Гость (22:21:45 16-05-2023) Лучше бы драли попу за профуканные а быстрее всего отданные ... Придурок, речь про наших инвесторов, чьи активы были заблокированы. У человека есть брокерский счет, он покупал акции/облигации иностранных юрлиц (в том числе), а их на Западе заблочили, лишили возможности их продавать. Вот эти активы и разблокировал ЦБ.