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Российские музыканты исполнили песни Магомаева в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Все доходы от прослушивания альбома из 12 композиций, получившего название "Голос мой услышь", направят пострадавшим.

28 марта 2024, 17:52, ИА Амител

Обложка альбома "Голос мой услышь"
Обложка альбома "Голос мой услышь"

Артисты исполнили песни Муслима Магомаева в память о теракте 22 марта в "Крокус Сити Холле". Как сообщает пресс-служба "VK Музыка", все доходы от прослушивания альбома из 12 композиций, получившего название "Голос мой услышь", направят пострадавшим.

В мероприятии приняли участие исполнители разных поколений: Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, "Любэ", Три дня дождя, Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов, HammAli, Navai, Люся Чеботина и другие. Для записи использована вся палитра аранжировок: от городского романса до симфонического оркестра и современного звучания

Прослушать альбом можно будет в VK Музыке, Яндекс Музыке, МТС Музыке и в HiFi-стриминге Звук.

Происшествия Теракт
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Комментарии 2

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Гость

22:56:22 28-03-2024

А Магомаев, по тому что азербайджанские хозяева, крокуса, закрыли на ключ все эвакуационные выходы ???

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Гость

08:40:11 29-03-2024

Потому что концертный зал подорвали имени его. И пели "звезды" не сравнить с Муслимом. Не надо было этого делать. Некоторые песни сразу и не узнать, по-пустому звучали, без души. Хотя ранее писали, что "бережно" отнеслись к его песням.

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