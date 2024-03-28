Российские музыканты исполнили песни Магомаева в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Все доходы от прослушивания альбома из 12 композиций, получившего название "Голос мой услышь", направят пострадавшим.

28 марта 2024, 17:52, ИА Амител

Обложка альбома "Голос мой услышь"

Артисты исполнили песни Муслима Магомаева в память о теракте 22 марта в "Крокус Сити Холле". Как сообщает пресс-служба "VK Музыка", все доходы от прослушивания альбома из 12 композиций, получившего название "Голос мой услышь", направят пострадавшим.

В мероприятии приняли участие исполнители разных поколений: Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, "Любэ", Три дня дождя, Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов, HammAli, Navai, Люся Чеботина и другие. Для записи использована вся палитра аранжировок: от городского романса до симфонического оркестра и современного звучания

Прослушать альбом можно будет в VK Музыке, Яндекс Музыке, МТС Музыке и в HiFi-стриминге Звук.