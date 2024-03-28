Российские музыканты исполнили песни Магомаева в память о жертвах теракта в "Крокусе"
Все доходы от прослушивания альбома из 12 композиций, получившего название "Голос мой услышь", направят пострадавшим.
28 марта 2024, 17:52, ИА Амител
Артисты исполнили песни Муслима Магомаева в память о теракте 22 марта в "Крокус Сити Холле". Как сообщает пресс-служба "VK Музыка", все доходы от прослушивания альбома из 12 композиций, получившего название "Голос мой услышь", направят пострадавшим.
В мероприятии приняли участие исполнители разных поколений: Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, "Любэ", Три дня дождя, Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов, HammAli, Navai, Люся Чеботина и другие. Для записи использована вся палитра аранжировок: от городского романса до симфонического оркестра и современного звучания
Прослушать альбом можно будет в VK Музыке, Яндекс Музыке, МТС Музыке и в HiFi-стриминге Звук.
22:56:22 28-03-2024
А Магомаев, по тому что азербайджанские хозяева, крокуса, закрыли на ключ все эвакуационные выходы ???
08:40:11 29-03-2024
Потому что концертный зал подорвали имени его. И пели "звезды" не сравнить с Муслимом. Не надо было этого делать. Некоторые песни сразу и не узнать, по-пустому звучали, без души. Хотя ранее писали, что "бережно" отнеслись к его песням.