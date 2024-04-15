Российские школьники на уроках физкультуры будут играть в гольф

Этот вид спорта развивает патриотизм и другие нравственные качества, уверены в Минпросвещения

15 апреля 2024, 10:30, ИА Амител

Поле для гольфа / Фото: unsplash.com

С 1 сентября в школьную программу по физкультуре для младшеклассников добавят гольф, пишет "Газета.ру" со ссылкой на приказ Минпросвещения.

Как пояснили в ведомстве, этот вид спорта развивает у детей чувство патриотизма, честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание и другие нравственные качества.

Помимо гольфа, в программу войдут скалолазание, городошный спорт, спортивный туризм, хоккей на траве, ушу, бокс, дзюдо, танцевальный спорт, перетягивание каната, роллер-спорт и тяжелая атлетика.

Ранее сообщили, что с 1 сентября 2025 года обществознание исключат из программы шестых, седьмых и восьмых классов.