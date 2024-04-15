Российские школьники на уроках физкультуры будут играть в гольф
Этот вид спорта развивает патриотизм и другие нравственные качества, уверены в Минпросвещения
15 апреля 2024, 10:30, ИА Амител
С 1 сентября в школьную программу по физкультуре для младшеклассников добавят гольф, пишет "Газета.ру" со ссылкой на приказ Минпросвещения.
Как пояснили в ведомстве, этот вид спорта развивает у детей чувство патриотизма, честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание и другие нравственные качества.
Помимо гольфа, в программу войдут скалолазание, городошный спорт, спортивный туризм, хоккей на траве, ушу, бокс, дзюдо, танцевальный спорт, перетягивание каната, роллер-спорт и тяжелая атлетика.
Ранее сообщили, что с 1 сентября 2025 года обществознание исключат из программы шестых, седьмых и восьмых классов.
10:37:23 15-04-2024
Патриотизм Стрельба пулевая очень хорошо развивает...
10:39:11 15-04-2024
Чудесно!!)) а мы дураки думали чего нашим детям не хватает для физического развития, гольф - самое то)), еще надо ввести хоббихорсинг, скакание на палке с лошадинной головой, когда-то детки в детском саду резвились, а теперь взрослые на палочках скачут, психиатры в умилении, даже двери откроют и проводют...
10:39:38 15-04-2024
этот вид спорта развивает у детей чувство патриотизма, честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание и другие нравственные качества."
Ни больше,ни меньше?! А что должен был развивать бадминтон?
Всегда думал,то физкультура развивает ловкость,силу,способствует оздоровлению- оказывается,глубоко заблуждался!
10:56:43 15-04-2024
Ну да, самый патриотичный вид спорта! Кому такие бредовые эпитеты в башку приходят?
11:05:20 15-04-2024
а мы раньше в лапту резались. когда тепло было на улке.
11:07:12 15-04-2024
Игра в Чапаева на шахматной доске - огонь!
11:52:11 15-04-2024
Гость (11:07:12 15-04-2024) Игра в Чапаева на шахматной доске - огонь!... Нужно узаконить игру " В Сифу " !
11:09:41 15-04-2024
Не секрет, что абсолютное большинство школьников эти уроки "физкультуры" просто ненавидит. Всё, что имеет смысл на пресловутых уроках "физкультуры" - это сама физкультура. Комплекс несложных упражнений, чтобы разработать мышцы и суставы ребёнка. Всё остальное на этих так называемых уроках не имеет абсолютно никакого смысла и лишь отвращает от них школьников. Особенно вся эта так называемая "форма" в трусах, шагистика и неизвестно кем и как придуманные нормативы по всякого рода прыжкам.
12:15:12 15-04-2024
Гость (11:09:41 15-04-2024) Не секрет, что абсолютное большинство школьников эти уроки "...
прошло 20 лет, до сих пор ненавижу физру
с ее "кроссом" без учета возможностей ребенка, баскетболом без обозначения правил. фу короче. никто после этих уроком ни спортивнее. ни здоровее не стал
13:19:09 15-04-2024
последняя в ряду (12:15:12 15-04-2024) прошло 20 лет, до сих пор ненавижу физрус ее "кроссо... Не повезло вам. А мне нравилась физра, и я, к стати, девочка.
15:20:08 15-04-2024
Гость (13:19:09 15-04-2024) и я, к стати, девочка... Вам тоже не повезло?
11:20:02 15-04-2024
В отечественном варианте нужно будет не только попасть мячом в лунку, но и обрулить собачьи какахи.
11:29:17 15-04-2024
Поло нужно на коняшках и водное!!
11:41:04 15-04-2024
лапта - выззвает патриотизм. там не только моторика, там много чего работает. А гольф - это прямая отсылка к США. Там он больше распространен. Еще регби блин введите. Куда катимся!
11:47:25 15-04-2024
Гость (11:41:04 15-04-2024) лапта - выззвает патриотизм. там не только моторика, там мно... Родина Гольфа - Шотландия.
12:34:04 15-04-2024
Гость (11:47:25 15-04-2024) Родина Гольфа - Шотландия.... и? Шотландия нам родней чем США? ....я про родину гольфа ни слова не написал, гугл и википедия у всех есть, речь о том, что гольф мы чаще всего видим в американских фильмах и там он очень распространен. И уж точно это не тот вид спорта, который укрепляет патриотизм.
13:15:32 15-04-2024
Гость (12:34:04 15-04-2024) и? Шотландия нам родней чем США? ....я про родину гольфа ни ... В сша распространен американский футбол и бейсбол. И уж точно не гольф. Гольф распространен в Англии. И именно в английских фильмах он часто встречается. А какие чисто российские виды спорта знаете вы? А ещё в Америке распроиранена жаренная картошка и бургеры . И что нам теперь котлеты с картошкой не есть? И макароны запретить в рамках патриотического воспитания. Они ж в Италии распространены...
16:10:44 15-04-2024
Гость (13:15:32 15-04-2024) В сша распространен американский футбол и бейсбол. И уж точн... какая же каша в вашей голове. Англия прям нам родня? Собираете чепуху. Про бургеры вообще причем тут? Их не внедряют в ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ для повышения ПАТРИОТИЗМА. чушь несете сударь. А про русский спорт я еще в первом сообщении писал - лапта. В детстве играли мы и наши родители!
17:32:54 15-04-2024
Гость (11:41:04 15-04-2024) лапта - выззвает патриотизм. там не только моторика, там мно... В США да, он распространен. Но зародился в Шотландии и корнями он оттуда.
11:45:14 15-04-2024
Гольф? А инициаторы в курсе, что из себя представляет поле для гольфа? Какая школа может себе позволить построит поле для гольфа?
14:26:23 15-04-2024
Гость (11:45:14 15-04-2024) Гольф? А инициаторы в курсе, что из себя представляет поле д... для своих детей они смогут позволить. Может вообще им в Англию на занятия слетать проще.
19:36:30 15-04-2024
Гость (11:45:14 15-04-2024) Гольф? А инициаторы в курсе, что из себя представляет поле д... Конечно в курсе. Это - очередной повод для "нац.проекта" по разворовыванию бюджетных средств
12:25:41 15-04-2024
А чем перестали устраивать футбол, баскетбол, волейбол и другие командные виды спорта? У нас в школах поля для гольфа строить будут? ))))) Не на всех территориях школы то дорожки для бега нормальные прорезиненные, а тут гольф))) Что пошло не так то в образовании?
19:24:27 15-04-2024
Гость (12:25:41 15-04-2024) А чем перестали устраивать футбол, баскетбол, волейбол и дру... Если кратко, то не так пошло всё. Начиная с 90-х, когда школу превратили в передержку.
05:27:06 16-04-2024
Гость (12:25:41 15-04-2024) А чем перестали устраивать футбол, баскетбол, волейбол и дру... это все не наши игры...
12:34:43 15-04-2024
Только забыли добавить, что российские школьники обучающиеся за границей. Где-нибудь в Англии, США и других странах. Ибо содержать гольф площадку и пользоваться ей могут далеко не бедные люди. Даже долларовые миллионеры не все могут себе ее позволить.
12:38:34 15-04-2024
какой бред несут наши чиновники. вот что значит жить в выдуманной реальности
12:38:43 15-04-2024
Думайте шире, пенсионеры из комментов. Раз так сказал, значит под это дело готовы выделить деньжат. А это очень хорошо для всех причастных.
12:45:56 15-04-2024
Хоббихорсинг не желают ввести?
12:47:40 15-04-2024
Родители готовьте денежки на поле 🤷♂️😂
13:24:28 15-04-2024
Весна - время обострения заболеваний.
13:53:30 15-04-2024
Наверно, есть у нас отдельные школы, где и поляны для гольфа существуют. Остальным, как говорится, перетягивание каната
14:19:33 15-04-2024
Христенко, муж Голиковой, является владельцем гольф клубов. Вот и все объяснение. -Желание срубить бабло на гольфе.
15:25:34 15-04-2024
Есть отличные русские виды спорта: "котёл", "пробки", "казаки-разбойники", "прятки", "догоняшки", "ж@пой к стенке", упоминавшаяся выше "сифа", "три-пятнадцать", "пристеночек", "чу!", "чехарда (слон)", в крайнем случае, унаследованная у китайцев "камень-ножницы-бумага". Мало вам?
15:42:21 15-04-2024
Гость (15:25:34 15-04-2024) Есть отличные русские виды спорта: "котёл", "пробки", "казак... и какое отношение пристенок имеет к физкультуре?
15:55:14 15-04-2024
Игра в Храп (карточная) развивает все чувства.
16:22:40 15-04-2024
стрелок (15:55:14 15-04-2024) Игра в Храп (карточная) развивает все чувства....
В очко еще лучше.
16:49:48 15-04-2024
Даже не поверил, что это может быть правдой. Более бредовой идеи, чем гольф в школе, просто не выдумать. Или эти выдумщики просто не знают, что такое гольф и сколько это стоит, или не у нас в России живут.
19:41:30 15-04-2024
Учитель (16:49:48 15-04-2024) Даже не поверил, что это может быть правдой. Более бредовой ...
Лучше бы нормальные труды, как раньше вернули с работой на станках, с инструментами., изучение трактора и сдачей экзамена на права . А то сейчас мальчишки сидят с девчонками с 5 по 8 класс и вяжут спицами шарф. Распускают и снова вяжут и так 4 года.
05:27:52 16-04-2024
Гость (19:41:30 15-04-2024) Лучше бы нормальные труды, как раньше вернули с работой ... а зачем нужны труды? работать на станке научат в техникуме