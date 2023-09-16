НОВОСТИНаука и образование

Российские школьники получат больше автоматов и гранат

Школы активно инвестируют в военную подготовку учеников

16 сентября 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: Николай Михальченко / ТАСС
Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Российские школы активно инвестируют в военную подготовку, покупая автоматы, гранаты и прочий инвентарь для уроков начальной военной подготовки.

Как выяснил "Блокнот", с начала года образовательные учреждения потратили уже более 240 млн рублей на оборудование кабинетов ОБЖ. При этом расходы на военный инвентарь превысили затраты на оснащение кабинетов для других предметов – например, на классы по информатике потратили около 32 млн, не считая мебель. 

Лидером по инвестированию в военную подготовку школьников стал Кузбасс – более 50 млн рублей. Там же некоторых преподавателей ОБЖ заменили на участников вооруженных конфликтов. Замыкают тройку лидеров по тратам Москва и Подмосковье – 14 млн рублей.

Начальная военная подготовка была убрана с распадом СССР, но вернулась в учебные программы в декабре 2022 года.

образование школы

Комментарии 16

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гость

22:29:53 16-09-2023

Школы вооружают военной бутафорией. Учитесь дети держать оружие, чтобы родину защищать. Куда катится мир.

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Гость

22:12:52 17-09-2023

гость (22:29:53 16-09-2023) Школы вооружают военной бутафорией. Учитесь дети держать ору... Чем плохо?

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Гость

05:07:08 17-09-2023

Вот они ближайшие планы дедушки? У которого всё идёт по плану?

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Гость

06:50:34 17-09-2023

В мое время в школу за знаниями ходили, а не за гранатами и автоматами...

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Юс

11:39:55 17-09-2023

Гость (06:50:34 17-09-2023) В мое время в школу за знаниями ходили, а не за гранатами и ... В какое в твоё? Два года назад?

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Гость

12:42:26 17-09-2023

Гость (06:50:34 17-09-2023) В мое время в школу за знаниями ходили, а не за гранатами и ... В какое ваше время? Были уроки НВП. Учились разбирать и собирать автомат на время, были даже соревнования, кто быстрее. Изучали гранаты, учебные естественно, разные типы взрывов. И марлевые повязки умели все делать на случай заражения. Это СССР.

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Гость

10:10:15 18-09-2023

Гость (12:42:26 17-09-2023) В какое ваше время? Были уроки НВП. Учились разбирать и соби... и где сейчас СССР? побеждать надо интеллектуально и экономически. Выгод больше от учебника, а не от гранаты.

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Гость

05:30:40 19-09-2023

Гость (10:10:15 18-09-2023) и где сейчас СССР? побеждать надо интеллектуально и экономич... +

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Гость

08:14:06 17-09-2023

Не созидать, а убивать ?

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Юс

11:38:43 17-09-2023

О, блин, пацифисты возбудилась...Вам бы только ложку правильно держать

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Юс

19:06:22 17-09-2023

Гость (08:14:06 17-09-2023) Не созидать, а убивать ?... НЕ правильная постановка вопроса. Это значит- уметь держать в руках оружие, защитить своих близких, свою землю, себя, наконец...

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Гость

02:47:19 18-09-2023

Юс (19:06:22 17-09-2023) НЕ правильная постановка вопроса. Это значит- уметь держать ... А на нас кто-то напал?

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ыть

09:30:38 18-09-2023

Гость (02:47:19 18-09-2023) А на нас кто-то напал?... Хочешь мира - готовься к войне. Когда нападут - будет поздно учиться.

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Прохожий

05:34:05 19-09-2023

ыть (09:30:38 18-09-2023) Хочешь мира - готовься к войне. Когда нападут - будет поздно... Так готовится к войне? Или учиться?

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Гость

09:35:03 18-09-2023

Юс (19:06:22 17-09-2023) НЕ правильная постановка вопроса. Это значит- уметь держать ... ты даже "неправильная" не смог написать, бедолага безграмотный.

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Прохожий

05:35:49 19-09-2023

Юс (19:06:22 17-09-2023) НЕ правильная постановка вопроса. Это значит- уметь держать ... Защищать, а не нападать.

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