Российские Су-27 перехватили над Черным морем три самолета ВВС Британии
При сближении с российскими истребителями пилоты Великобритании резко развернулись и удалились
27 июня 2023, 07:33, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пара российских истребителей Су-27 перехватила над Черным морем три воздушные цели. Как сообщает Минобороны, ими оказались британские самолеты.
Как сообщает "РГ", это самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании.
При сближении с российскими истребителями пилоты Великобритании резко развернулись и удалились. Су-27 вернулись на аэродромы базирования.
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