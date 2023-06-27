Российские Су-27 перехватили над Черным морем три самолета ВВС Британии

При сближении с российскими истребителями пилоты Великобритании резко развернулись и удалились

27 июня 2023, 07:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пара российских истребителей Су-27 перехватила над Черным морем три воздушные цели. Как сообщает Минобороны, ими оказались британские самолеты.

Как сообщает "РГ", это самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании.

При сближении с российскими истребителями пилоты Великобритании резко развернулись и удалились. Су-27 вернулись на аэродромы базирования.