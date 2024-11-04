Российские туристы стали лидерами по тратам в Казахстане

Расходы увеличились на 8,6% по сравнению с 2023 годом

04 ноября 2024, 14:50, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310

Российские туристы в 2024 году потратили в Казахстане 1,8 млрд тенге (3,69 млн долларов), что составило 43,8% от всех доходов республики от иностранных туристов, согласно обзору аналитического портала Finprom.kz. По данным Бюро национальной статистики Казахстана, расходы россиян увеличились на 8,6% по сравнению с 2023 годом.

Кроме россиян, больше всего прибыли в 2024 году принесли граждане Узбекистана (392,8 млн тенге, 805,3 тыс. долларов), снизившие расходы на 20% по сравнению с 2023 годом, и граждане Турции (299,7 млн тенге, 614,4 тыс. долларов), увеличившие расходы на 10,5%.

Самым популярным местом для путешествий у иностранных туристов в Казахстане является Алма-Ата и горные курорты вокруг нее. Иностранцев также привлекает Астана. Наименьшие доходы от туризма получают граничащие с РФ Северо-Казахстанская, Павлодарская и Абайская области.

Основные расходы иностранных туристов приходятся на транспорт, кафе и рестораны, покупки в магазинах и отели. При этом 50,2% опрошенных останавливались у родственников и знакомых, а 20,4% арендовали квартиры. Лишь 29,4% респондентов жили в гостиницах, на базах отдыха или в санаториях.

За истекший период 2024 года иностранные туристы потратили в Казахстане 4,1 млрд тенге, что на 13,4% больше, чем за 2023 год. Исследования Бюро национальной статистики проводятся дважды в год на основе опросов уезжающих в аэропортах, на авто- и железнодорожных вокзалах.

В сентябре в Министерстве туризма и спорта Казахстана сообщали, что в первом полугодии 2024 года больше всего туристов прибыло в республику из РФ – свыше 186 тыс. человек, пишет ТАСС.