Российские военные освободили населенный пункт Тоненькое в ДНР
Успеха удалось добиться на авдеевском направлении
21 марта 2024, 18:29, ИА Амител
Фото: Министерство обороны России / mil.ru
Российские военные освободили населенный пункт Тоненькое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
"На авдеевском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Тоненькое Донецкой Народной Республики", – заявили в министерстве.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери Вооруженных сил Украины в ходе атак на приграничные населенные пункты в Белгородской и Курской областях за восемь суток составили свыше 3,5 тысячи человек.
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