Российские военные освободили Сергеевку на краснолиманском направлении

В районе Серебрянского лесничества российские военные продвинулись на 1,5 км вглубь обороны украинских войск

25 июля 2023, 23:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские войска на краснолиманском направлении освободили населенный пункт Сергеевка. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе контратаки подразделениями 15-й мотострелковой бригады удалось взять населенный пункт. В районе Серебрянского лесничества российские военные продвинулись на 1,5 км вглубь обороны украинских войск, а общее продвижение ВС РФ на краснолиманском направлении составило до 4 км.

За сутки Киев потерял до 190 солдат, шесть бронемашин, пять пикапов, две гаубицы и одно орудие Д-30, две САУ и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.