Российские военные освободили Сергеевку на краснолиманском направлении
В районе Серебрянского лесничества российские военные продвинулись на 1,5 км вглубь обороны украинских войск
25 июля 2023, 23:05, ИА Амител
Российские войска на краснолиманском направлении освободили населенный пункт Сергеевка. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе контратаки подразделениями 15-й мотострелковой бригады удалось взять населенный пункт. В районе Серебрянского лесничества российские военные продвинулись на 1,5 км вглубь обороны украинских войск, а общее продвижение ВС РФ на краснолиманском направлении составило до 4 км.
За сутки Киев потерял до 190 солдат, шесть бронемашин, пять пикапов, две гаубицы и одно орудие Д-30, две САУ и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
05:50:23 26-07-2023
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