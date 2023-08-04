Российские военные отразили атаку украинских беспилотников на Крым и Новороссийск

Пострадавших и разрушений нет

04 августа 2023, 13:36, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Рано утром 4 августа в акватории Новороссийска российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников, сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

"Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу", – подчеркнул глава региона.

Минобороны РФ уточнило в своем Telegram-канале, что также была попытка атаковать территорию Крыма беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.