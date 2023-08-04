Российские военные отразили атаку украинских беспилотников на Крым и Новороссийск
Пострадавших и разрушений нет
04 августа 2023, 13:36, ИА Амител
Рано утром 4 августа в акватории Новороссийска российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников, сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
"Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу", – подчеркнул глава региона.
Минобороны РФ уточнило в своем Telegram-канале, что также была попытка атаковать территорию Крыма беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.
"Средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет", – рассказали в ведомстве.
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