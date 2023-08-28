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Российские военные сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы

Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сказал Сергей Собянин

28 августа 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: сайт Минобороны РФ / mil.ru
Фото: сайт Минобороны РФ / mil.ru

Российские средства ПВО сбили в подмосковных Люберцах беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего, написал градоначальник в телеграме.

28 августа в аэропортах Москвы задержали авиарейсы больше 15 авиарейсов, еще три отменили. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается переносить боевые действия на территорию Российской Федерации.

СВО Москва Беспилотники

Комментарии 4

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Гость

10:38:27 28-08-2023

А до Люберец что не сбивали ? Кто виноват?

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Juna

11:30:49 28-08-2023

Ладно, Люберцы, они хоть южнее, а вот до Химак, как долетел? И упал над частным домом, без жертв,но с разрушеничми.

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Гость

12:44:44 28-08-2023

Juna (11:30:49 28-08-2023) Ладно, Люберцы, они хоть южнее, а вот до Химак, как долетел?... Возможно, запускают с территории России. У нас полно ненормальных, поддерживающих украинских нацистов.

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Гость

12:36:31 28-08-2023

Juna (11:30:49 28-08-2023) Ладно, Люберцы, они хоть южнее, а вот до Химак, как долетел?... Тоже об этом подумал

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