Российские военные сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы

Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сказал Сергей Собянин

28 августа 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: сайт Минобороны РФ / mil.ru

Российские средства ПВО сбили в подмосковных Люберцах беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего, написал градоначальник в телеграме.

28 августа в аэропортах Москвы задержали авиарейсы больше 15 авиарейсов, еще три отменили.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается переносить боевые действия на территорию Российской Федерации.