Российские военные сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы
Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сказал Сергей Собянин
28 августа 2023, 10:31, ИА Амител
Фото: сайт Минобороны РФ / mil.ru
Российские средства ПВО сбили в подмосковных Люберцах беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего, написал градоначальник в телеграме.
28 августа в аэропортах Москвы задержали авиарейсы больше 15 авиарейсов, еще три отменили.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается переносить боевые действия на территорию Российской Федерации.
10:38:27 28-08-2023
А до Люберец что не сбивали ? Кто виноват?
11:30:49 28-08-2023
Ладно, Люберцы, они хоть южнее, а вот до Химак, как долетел? И упал над частным домом, без жертв,но с разрушеничми.
12:44:44 28-08-2023
Juna (11:30:49 28-08-2023) Ладно, Люберцы, они хоть южнее, а вот до Химак, как долетел?... Возможно, запускают с территории России. У нас полно ненормальных, поддерживающих украинских нацистов.
12:36:31 28-08-2023
Juna (11:30:49 28-08-2023) Ладно, Люберцы, они хоть южнее, а вот до Химак, как долетел?... Тоже об этом подумал