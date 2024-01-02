Российские военные уничтожили взвод переданных Украине танков Leopard-2A6

ВС РФ удалось сорвать атаку на сватовском направлении

02 января 2024, 18:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили взвод переданных Украине танков Leopard-2A6. Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сводку Минобороны РФ, удар произошел на сватовском направлении.

"Была вскрыта подготовка боевиков ВСУ к проведению атаки на позиции российских войск с привлечением бронетанкового взвода на танках Leopard-2", – сообщили в ведомстве. Отмечается, что для атаки использовались высокоточные дроны-камикадзе. Действия российских военных позволили сорвать попытку атаки на позиции ВС РФ.