Российские военные впервые уничтожили американский танк Abrams

Технику поразили в районе Авдеевки

26 февраля 2024, 22:45, ИА Амител

Первый уничтоженный танк Abrams / Фото: соцсети

Российские военные уничтожили первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации на Авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина.

Технику уничтожили в районе Авдеевки. Гагин не исключил, что это тот танк, который показывали Вооруженные силы Украины в ролике до освобождения города.

"На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили", – сказал он.Советник главы ДНР добавил, что любая иностранная техника имеет уязвимости и все последующие поставки техники Киеву разделят участь предыдущих.