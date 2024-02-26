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Российские военные впервые уничтожили американский танк Abrams

Технику поразили в районе Авдеевки

26 февраля 2024, 22:45, ИА Амител

Первый уничтоженный танк Abrams / Фото: соцсети
Первый уничтоженный танк Abrams / Фото: соцсети

Российские военные уничтожили первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации на Авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина.

Технику уничтожили в районе Авдеевки. Гагин не исключил, что это тот танк, который показывали Вооруженные силы Украины в ролике до освобождения города.

"На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили", – сказал он.Советник главы ДНР добавил, что любая иностранная техника имеет уязвимости и все последующие поставки техники Киеву разделят участь предыдущих.

Политика спецоперация

Комментарии 8

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Гость

23:09:23 26-02-2024

Танки это расходники. Вот самолёты это добыча.

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Гость

00:41:09 28-02-2024

Гость (23:09:23 26-02-2024) Танки это расходники. Вот самолёты это добыча.... Наки, ты ли это?

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Гость

03:02:58 27-02-2024

Поздравляю ребят с бонусом в 10 миллионов! Жгите еще!

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Гость

05:43:50 27-02-2024

С почином.

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Гость

07:49:37 27-02-2024

Хорошая новость

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Гость

08:40:30 27-02-2024

Впервые? Уже раз десять хвалились этим. Штош, ясно-понятно...

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Гость

09:23:55 27-02-2024

Гость (08:40:30 27-02-2024) Впервые? Уже раз десять хвалились этим. Штош, ясно-понятно..... Хвалились немецкими танками... американцы очень сильно очковали, что Абрамс станет лёгкой добычей и не выпускали на фронт, так, для сэлфи использовали и вот оно как вышло...

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гость

10:54:27 27-02-2024

Вот,вот на фронт поступят (а возможно уже где то и есть) ствольная машина "Коалиция",которая кидает на 70-80 км .и очень точно.Военные её называют "молот",а попросту молоток по коробкам,срывает башни напрочь.А так то наши бойцы все молодцы,пусть с ними всегда будет наш Бог и победа.

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