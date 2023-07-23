Российские войска нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Одессе

В атакованных целях находились производства по подготовке безэкипажных катеров

23 июля 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В ночь с 22 на 23 июля войска ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ в Одессе, где готовились теракты на территории России. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Минобороны РФ.

В атакованных целях находились производства по подготовке безэкипажных катеров. Там подчеркнули, что на пораженных объектах были иностранные наемники, а все запланированные цели успешно уничтожены.

Напомним, что удары возмездия стали одним из ответов РФ на теракт на Крымском мосту, который произошел 17 июля. Первые атаки были совершены 18 и 19 июля по Одесской области.