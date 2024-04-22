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Российские войска нанесли удар по телевышке в Харькове

По словам представителя подполья, на конструкции находились системы связи установок противовоздушной обороны

22 апреля 2024, 23:25, ИА Амител

Поражение вышки / Фото: соцсети
Поражение вышки / Фото: соцсети

Российские войска нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове. Как сообщает "ФедПресс", об этом заявил представитель российского подполья на юго-востоке Украины Сергей Лебедев.

Удар нанесли сегодня, 22 апреля. По словам Лебедева, на вышке находились системы связи установок противовоздушной обороны. Треть конструкции "срезало".

В подполье уточнили, что в Харькове системы противовоздушной обороны действуют на минимальном расстоянии. Между собой они никак не связаны.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил факт нанесения удара. По его словам, сейчас в городе наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения.

Происшествия Политика спецоперация

Комментарии 5

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Владимир

23:58:44 22-04-2024

Класс

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Гость

07:39:43 23-04-2024

Треть конструкции "срезало" --- надо было наверное по основанию бить, срезать верх кажется даже сложнее, это очень точный удар надо. Интересно, что попали. Ну, если попали

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Бартоломео

09:01:28 23-04-2024

О, представители подполья появились, конашенкову стыдно лютую пургу нести. А так, это абстрактное подполье и не скребёт... Хе-хе p/s и ведь схаваютЪ .

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Гость

09:49:13 23-04-2024

Око, за око - зуб, за зуб. Теперь Останкино в опасности.

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гость

10:16:39 23-04-2024

такая вот военная цель

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