Российские войска нанесли удар по телевышке в Харькове

По словам представителя подполья, на конструкции находились системы связи установок противовоздушной обороны

22 апреля 2024, 23:25, ИА Амител

Поражение вышки / Фото: соцсети

Российские войска нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове. Как сообщает "ФедПресс", об этом заявил представитель российского подполья на юго-востоке Украины Сергей Лебедев.

Удар нанесли сегодня, 22 апреля. По словам Лебедева, на вышке находились системы связи установок противовоздушной обороны. Треть конструкции "срезало".

В подполье уточнили, что в Харькове системы противовоздушной обороны действуют на минимальном расстоянии. Между собой они никак не связаны.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил факт нанесения удара. По его словам, сейчас в городе наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения.