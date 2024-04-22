Российские войска нанесли удар по телевышке в Харькове
По словам представителя подполья, на конструкции находились системы связи установок противовоздушной обороны
22 апреля 2024, 23:25, ИА Амител
Российские войска нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове. Как сообщает "ФедПресс", об этом заявил представитель российского подполья на юго-востоке Украины Сергей Лебедев.
Удар нанесли сегодня, 22 апреля. По словам Лебедева, на вышке находились системы связи установок противовоздушной обороны. Треть конструкции "срезало".
В подполье уточнили, что в Харькове системы противовоздушной обороны действуют на минимальном расстоянии. Между собой они никак не связаны.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил факт нанесения удара. По его словам, сейчас в городе наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения.
23:58:44 22-04-2024
Класс
07:39:43 23-04-2024
Треть конструкции "срезало" --- надо было наверное по основанию бить, срезать верх кажется даже сложнее, это очень точный удар надо. Интересно, что попали. Ну, если попали
09:01:28 23-04-2024
О, представители подполья появились, конашенкову стыдно лютую пургу нести. А так, это абстрактное подполье и не скребёт... Хе-хе p/s и ведь схаваютЪ .
09:49:13 23-04-2024
Око, за око - зуб, за зуб. Теперь Останкино в опасности.
10:16:39 23-04-2024
такая вот военная цель