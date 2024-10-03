Российские войска освободили Угледар

Накануне советник главы ДНР Ян Гагин заявлял, что на здании администрации установили российский флаг

03 октября 2024, 21:41, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Российские военные заняли город Угледар в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики", – заявили в ведомстве.

Угледар расположен на западе ДНР, примерно в 50 км на юго-запад от Донецка. Рядом с ним находятся Павловка, Никольское и Водяное, об освобождении которых Минобороны сообщало раньше.

Накануне советник главы ДНР Ян Гагин заявлял, что на здании администрации Угледара установлен российский флаг. Украинские СМИ писали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили приказ об отступлении.