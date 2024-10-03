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Российские войска освободили Угледар

Накануне советник главы ДНР Ян Гагин заявлял, что на здании администрации установили российский флаг

03 октября 2024, 21:41, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com
Российский флаг / Фото: unsplash.com

Российские военные заняли город Угледар в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики", – заявили в ведомстве.

Угледар расположен на западе ДНР, примерно в 50 км на юго-запад от Донецка. Рядом с ним находятся Павловка, Никольское и Водяное, об освобождении которых Минобороны сообщало раньше.

Накануне советник главы ДНР Ян Гагин заявлял, что на здании администрации Угледара установлен российский флаг. Украинские СМИ писали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили приказ об отступлении.

Политика

Комментарии 18

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Гость

22:01:21 03-10-2024

Целых 50 км от Донецка

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Гость

07:59:19 04-10-2024

Гость (22:01:21 03-10-2024) Целых 50 км от Донецка... Ваши бандеровцы целую Пятерочку захватили. Сильно рад?

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Гость

08:24:08 04-10-2024

Хорошая новость. Даже по постам видно, что пробандеровцам обидно

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Гость

09:22:07 04-10-2024

Гость (08:24:08 04-10-2024) Хорошая новость. Даже по постам видно, что пробандеровцам об... Помните как всё на Украине начиналось, тех кто не улюлюкал в унисон промытой массе называли Москалями.
Чем вы лучше в данной ситуации?
Мне вот действительно не понятно, неужели люди всерьёз верят, что какие-то Украинцы заходят на Амик, чтобы комментарии оставить?)))

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Гость

09:44:47 04-10-2024

Гость (09:22:07 04-10-2024) Помните как всё на Украине начиналось, тех кто не улюлюкал в... Ты тогда зачем свое убогое мнение здесь оставляешь? Оставь его при себе, сделай всем одолжение.

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Гость

09:59:55 04-10-2024

Гость (09:44:47 04-10-2024) Ты тогда зачем свое убогое мнение здесь оставляешь? Оставь е... Вот и обладатель единственно-правильного мнения отписался. Одобренного правящей партией и правительством.

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Гость

10:18:40 04-10-2024

Гость (09:44:47 04-10-2024) Ты тогда зачем свое убогое мнение здесь оставляешь? Оставь е...
Если у человека другое мнение оно не обязательно убогое, просто мышление более развито в отличии от вашего

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Гость

10:27:26 04-10-2024

Гость (10:18:40 04-10-2024) ... И не факт, что более развитое, оно просто другое.

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Гость

10:28:31 04-10-2024

Гость (09:44:47 04-10-2024) Ты тогда зачем свое убогое мнение здесь оставляешь? Оставь е... Я такой же гражданин как и вы, видимо чуть умнее просто.
Что вам даёт право меня оскорблять?

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Гость

10:41:21 04-10-2024

Гость (10:28:31 04-10-2024) Я такой же гражданин как и вы, видимо чуть умнее просто.... Я не из вашей дискуссии, но хочется про "чуть умнее" по-подробнее, с доводами, фактами, можно даже свидетельские показания прикрепить :).
А без весомых доказательств превосходства Вашего интеллекта это тянет на "хороший" диагноз

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Гость

11:04:48 04-10-2024

Гость (10:41:21 04-10-2024) Я не из вашей дискуссии, но хочется про "чуть умнее" по-подр... Мне хватает ума не оскорблять незнакомых людей в интернете, в отличии от вас и моего оппонента. Это ли не показатель

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Гость

10:49:44 04-10-2024

Гость (09:22:07 04-10-2024) Помните как всё на Украине начиналось, тех кто не улюлюкал в... какие-то Украинцы заходят на Амик --- а зачем им заходить, вы за них тут отрабатываете

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Гость

10:22:26 04-10-2024

Гость (08:24:08 04-10-2024) Хорошая новость. Даже по постам видно, что пробандеровцам об... У вас мания преследования, вам бандеровцы везде мерещатся

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Гость

09:48:54 04-10-2024

Молодцы ребята, так держать, 10 лет его укрепляли, не помогло, как не поможет никакая западная помощь. Враг будет разбит, победа будет за нами.

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Гость

10:30:33 04-10-2024

Гость (09:48:54 04-10-2024) Молодцы ребята, так держать, 10 лет его укрепляли, не помогл... Военные и наши и не наши говорят, что в Курской области в плане укреплений всё гораздо серьезнее сделано.
Результаты вы знаете

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Гость

10:52:38 04-10-2024

Гость (10:30:33 04-10-2024) Военные и наши и не наши говорят, что в Курской области в пл... Кем сделано, уточните, а результат почти 20тыс. убитых ВСУшников и техники немерено.

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Гость

12:50:43 04-10-2024

Гость (10:30:33 04-10-2024) Военные и наши и не наши говорят, что в Курской области в пл... Альтернативноодаренный, у тебя откуда информация, которой ты здесь оперируешь? С УНИАН? с хохло-ТГ-каналов? Да и настрой твой ясен с первого поста - "... целых 50 км от Донецка...". Мол нечем гордиться. А мы, русские, горды тем, что бандеровцев кладём в промышленных масштабах.

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Гость

11:26:54 04-10-2024

А что с приставкой не так?

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