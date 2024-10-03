Российские войска освободили Угледар
Накануне советник главы ДНР Ян Гагин заявлял, что на здании администрации установили российский флаг
03 октября 2024, 21:41, ИА Амител
Российские военные заняли город Угледар в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики", – заявили в ведомстве.
Угледар расположен на западе ДНР, примерно в 50 км на юго-запад от Донецка. Рядом с ним находятся Павловка, Никольское и Водяное, об освобождении которых Минобороны сообщало раньше.
Накануне советник главы ДНР Ян Гагин заявлял, что на здании администрации Угледара установлен российский флаг. Украинские СМИ писали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили приказ об отступлении.
22:01:21 03-10-2024
Целых 50 км от Донецка
07:59:19 04-10-2024
Гость (22:01:21 03-10-2024) Целых 50 км от Донецка... Ваши бандеровцы целую Пятерочку захватили. Сильно рад?
08:24:08 04-10-2024
Хорошая новость. Даже по постам видно, что пробандеровцам обидно
09:22:07 04-10-2024
Гость (08:24:08 04-10-2024) Хорошая новость. Даже по постам видно, что пробандеровцам об... Помните как всё на Украине начиналось, тех кто не улюлюкал в унисон промытой массе называли Москалями.
Чем вы лучше в данной ситуации?
Мне вот действительно не понятно, неужели люди всерьёз верят, что какие-то Украинцы заходят на Амик, чтобы комментарии оставить?)))
09:44:47 04-10-2024
Гость (09:22:07 04-10-2024) Помните как всё на Украине начиналось, тех кто не улюлюкал в... Ты тогда зачем свое убогое мнение здесь оставляешь? Оставь его при себе, сделай всем одолжение.
09:59:55 04-10-2024
Гость (09:44:47 04-10-2024) Ты тогда зачем свое убогое мнение здесь оставляешь? Оставь е... Вот и обладатель единственно-правильного мнения отписался. Одобренного правящей партией и правительством.
10:18:40 04-10-2024
Гость (09:44:47 04-10-2024) Ты тогда зачем свое убогое мнение здесь оставляешь? Оставь е...
Если у человека другое мнение оно не обязательно убогое, просто мышление более развито в отличии от вашего
10:27:26 04-10-2024
Гость (10:18:40 04-10-2024) ... И не факт, что более развитое, оно просто другое.
10:28:31 04-10-2024
Гость (09:44:47 04-10-2024) Ты тогда зачем свое убогое мнение здесь оставляешь? Оставь е... Я такой же гражданин как и вы, видимо чуть умнее просто.
Что вам даёт право меня оскорблять?
10:41:21 04-10-2024
Гость (10:28:31 04-10-2024) Я такой же гражданин как и вы, видимо чуть умнее просто.... Я не из вашей дискуссии, но хочется про "чуть умнее" по-подробнее, с доводами, фактами, можно даже свидетельские показания прикрепить :).
А без весомых доказательств превосходства Вашего интеллекта это тянет на "хороший" диагноз
11:04:48 04-10-2024
Гость (10:41:21 04-10-2024) Я не из вашей дискуссии, но хочется про "чуть умнее" по-подр... Мне хватает ума не оскорблять незнакомых людей в интернете, в отличии от вас и моего оппонента. Это ли не показатель
10:49:44 04-10-2024
Гость (09:22:07 04-10-2024) Помните как всё на Украине начиналось, тех кто не улюлюкал в... какие-то Украинцы заходят на Амик --- а зачем им заходить, вы за них тут отрабатываете
10:22:26 04-10-2024
Гость (08:24:08 04-10-2024) Хорошая новость. Даже по постам видно, что пробандеровцам об... У вас мания преследования, вам бандеровцы везде мерещатся
09:48:54 04-10-2024
Молодцы ребята, так держать, 10 лет его укрепляли, не помогло, как не поможет никакая западная помощь. Враг будет разбит, победа будет за нами.
10:30:33 04-10-2024
Гость (09:48:54 04-10-2024) Молодцы ребята, так держать, 10 лет его укрепляли, не помогл... Военные и наши и не наши говорят, что в Курской области в плане укреплений всё гораздо серьезнее сделано.
Результаты вы знаете
10:52:38 04-10-2024
Гость (10:30:33 04-10-2024) Военные и наши и не наши говорят, что в Курской области в пл... Кем сделано, уточните, а результат почти 20тыс. убитых ВСУшников и техники немерено.
12:50:43 04-10-2024
Гость (10:30:33 04-10-2024) Военные и наши и не наши говорят, что в Курской области в пл... Альтернативноодаренный, у тебя откуда информация, которой ты здесь оперируешь? С УНИАН? с хохло-ТГ-каналов? Да и настрой твой ясен с первого поста - "... целых 50 км от Донецка...". Мол нечем гордиться. А мы, русские, горды тем, что бандеровцев кладём в промышленных масштабах.
11:26:54 04-10-2024
А что с приставкой не так?