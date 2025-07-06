Российские врачи будут извещать правоохранительные органы об опасных больных
Действующий закон должен усилить безопасность общества и обеспечить помощь самим пациентам
06 июля 2025, 11:29, ИА Амител
С 1 марта российские врачи обязаны информировать правоохранителей о пациентах, которые склонны к опасному для окружающих поведению. Как сообщает РИА Новости, об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
Речь идет о профилактике общественно опасных действий со стороны лиц, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами. Действующий закон должен усилить безопасность общества и обеспечить помощь самим пациентам.
"Теперь медицинские работники обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному заключению врачей, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих", — сказал он.
При этом речь не о всех людях с психиатрическими диагнозами, а лишь о тех, чье состояние считается специалистами потенциально опасными. Для таких граждан установят активное диспансерное наблюдение.
11:47:45 06-07-2025
А до этого они просто так жили среди нормальных людей? Я думала таких закрывают и лечат....
11:50:37 06-07-2025
однажды извещатель дал сбой и мир узнал Спесивцева и его мамашу.
12:01:44 06-07-2025
тук-тук-тук, судьба стучится в дверь...
а нормально отработать истории болезней никак не получится? ИИ простаивает!
12:20:50 06-07-2025
А если сосед дурачком недавно стал он хордер с синдромом Плюшкина. В больницу не обращается. Как про него узнают в полиции?
14:22:02 06-07-2025
Гость (12:20:50 06-07-2025) А если сосед дурачком недавно стал он хордер с синдромом Плю... У него кстати, не понятно как, имеется водительское удостоверение и две машинки