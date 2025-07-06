Российские врачи будут извещать правоохранительные органы об опасных больных

Действующий закон должен усилить безопасность общества и обеспечить помощь самим пациентам

06 июля 2025, 11:29, ИА Амител

В больнице / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 марта российские врачи обязаны информировать правоохранителей о пациентах, которые склонны к опасному для окружающих поведению. Как сообщает РИА Новости, об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Речь идет о профилактике общественно опасных действий со стороны лиц, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами. Действующий закон должен усилить безопасность общества и обеспечить помощь самим пациентам.

"Теперь медицинские работники обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному заключению врачей, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих", — сказал он.

При этом речь не о всех людях с психиатрическими диагнозами, а лишь о тех, чье состояние считается специалистами потенциально опасными. Для таких граждан установят активное диспансерное наблюдение.