Российских артистов предложили штрафовать за выступления под фонограмму
Организаторы концертов должны будут предупреждать, что слушателей ждет не "живое" выступление
07 марта 2024, 20:30, ИА Амител
Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/989612
Артистов в России предложили штрафовать за выступления под фонограмму. Об этом сообщает Mash.
Глава федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил обязать организаторов концертов ставить на афишах плашку о том, что слушателей ждет не "живое" выступление. В случае нарушений он призвал ввести миллионные штрафы.
Аналогичное наказание будет предусмотрено и для артистов, если инициативу примут.
Бородин сослался на проект Дмитрия Певцова, который ранее был отвергнут, и заявил, что пришло время пересмотреть это решение.
23:58:22 07-03-2024
Очень хорошее предложение, давно пора было это сделать, может и шоу бизнес тогда оживёт.
08:45:02 08-03-2024
Гость (23:58:22 07-03-2024) Очень хорошее предложение, давно пора было это сделать, може... А вы хоть отличаете фонограмму и живое пение, или просто бла - бла?
18:04:52 08-03-2024
Гость (08:45:02 08-03-2024) А вы хоть отличаете фонограмму и живое пение, или просто ... Запросто видно. 100% признак - отсутствие музыкантов и не надо нам про минусовку говорить. Есть и другие признаки.
20:42:11 08-03-2024
Гость (08:45:02 08-03-2024) А вы хоть отличаете фонограмму и живое пение, или просто ... Я не слушаю фонограмму, и попсу в том числе, и весь наш шоу-бизнес.
10:40:57 08-03-2024
Я за живое исполнение. Иначе все как-то пластмасса искусственно. Искусство должно быть натуральным. Великие художники писали картины вживую и стоят миллионы, а распечатанные копейки.
10:55:25 08-03-2024
Артист должен выступать только в "живую". Ни каких синтезаторов и другой аппаратуры. Люди пришли слушать его голос , а не запись. Тогда со сцены исчезнут "Таланты". А выяснится что идет фонограмма, судить за мошенничество. Ранее певцы исполняли песни и были действительно знамениты.
11:29:29 08-03-2024
Все правильно. А то выпьют и скачут на сцене, даже не попадая в текст. Иные и голоса уже не имеют , только рот и могут открывать. Да и фонограммы у многих 10-летней давности.
12:37:00 08-03-2024
Без фонограммы большая часть певцов отсеится со сцены Петь то не умеют
20:37:40 08-03-2024
Татьяна (12:37:00 08-03-2024) Без фонограммы большая часть певцов отсеится со сцены Петь т... Да все сегодняшние звёзды отсеются.
22:11:39 08-03-2024
Тут дело сложное, пойди спляши и голос не сбей, не кобзоны же, хотя согласен, пой вживую, а девки пусть сзади пляшут!!!
22:12:15 09-03-2024
Так ведь и петь то некому будет. Одно дело в студии довести вещь до приемлемого восприятия, имея гору оборудования и опытный персонал с кучей времени. Другое- выйти с микрофоном и опозориться. Филька лет 8 как пользуется старыми записями с небольшой модернизацией, Газманов без накладок ни куда, и раньше то у него не ахти получалось, Лещенко Льву, хотя бы дыхание согласовать...Вы о чем? Люди...