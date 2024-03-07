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Российских артистов предложили штрафовать за выступления под фонограмму

Организаторы концертов должны будут предупреждать, что слушателей ждет не "живое" выступление

07 марта 2024, 20:30, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/989612
Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/989612

Артистов в России предложили штрафовать за выступления под фонограмму. Об этом сообщает Mash.

Глава федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил обязать организаторов концертов ставить на афишах плашку о том, что слушателей ждет не "живое" выступление. В случае нарушений он призвал ввести миллионные штрафы.

Аналогичное наказание будет предусмотрено и для артистов, если инициативу примут.

Бородин сослался на проект Дмитрия Певцова, который ранее был отвергнут, и заявил, что пришло время пересмотреть это решение.

Знаменитости

Комментарии 11

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Гость

23:58:22 07-03-2024

Очень хорошее предложение, давно пора было это сделать, может и шоу бизнес тогда оживёт.

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Гость

08:45:02 08-03-2024

Гость (23:58:22 07-03-2024) Очень хорошее предложение, давно пора было это сделать, може... А вы хоть отличаете фонограмму и живое пение, или просто бла - бла?

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Гость

18:04:52 08-03-2024

Гость (08:45:02 08-03-2024) А вы хоть отличаете фонограмму и живое пение, или просто ... Запросто видно. 100% признак - отсутствие музыкантов и не надо нам про минусовку говорить. Есть и другие признаки.

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Гость

20:42:11 08-03-2024

Гость (08:45:02 08-03-2024) А вы хоть отличаете фонограмму и живое пение, или просто ... Я не слушаю фонограмму, и попсу в том числе, и весь наш шоу-бизнес.

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Сергун

10:40:57 08-03-2024

Я за живое исполнение. Иначе все как-то пластмасса искусственно. Искусство должно быть натуральным. Великие художники писали картины вживую и стоят миллионы, а распечатанные копейки.

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Гость

10:55:25 08-03-2024

Артист должен выступать только в "живую". Ни каких синтезаторов и другой аппаратуры. Люди пришли слушать его голос , а не запись. Тогда со сцены исчезнут "Таланты". А выяснится что идет фонограмма, судить за мошенничество. Ранее певцы исполняли песни и были действительно знамениты.

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Гость

11:29:29 08-03-2024

Все правильно. А то выпьют и скачут на сцене, даже не попадая в текст. Иные и голоса уже не имеют , только рот и могут открывать. Да и фонограммы у многих 10-летней давности.

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Татьяна

12:37:00 08-03-2024

Без фонограммы большая часть певцов отсеится со сцены Петь то не умеют

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Гость

20:37:40 08-03-2024

Татьяна (12:37:00 08-03-2024) Без фонограммы большая часть певцов отсеится со сцены Петь т... Да все сегодняшние звёзды отсеются.

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Дядька

22:11:39 08-03-2024

Тут дело сложное, пойди спляши и голос не сбей, не кобзоны же, хотя согласен, пой вживую, а девки пусть сзади пляшут!!!

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Гость

22:12:15 09-03-2024

Так ведь и петь то некому будет. Одно дело в студии довести вещь до приемлемого восприятия, имея гору оборудования и опытный персонал с кучей времени. Другое- выйти с микрофоном и опозориться. Филька лет 8 как пользуется старыми записями с небольшой модернизацией, Газманов без накладок ни куда, и раньше то у него не ахти получалось, Лещенко Льву, хотя бы дыхание согласовать...Вы о чем? Люди...

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