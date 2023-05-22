Российских эмитентов евробондов обязали выпустить замещающие облигации

Документ, подписанный Владимиром Путиным, дополняет уже действующий указ главы государства от 5 июля прошлого года

22 мая 2023, 22:01, ИА Амител

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Российские юридические лица, имеющие обязательства по еврооблигациям, обязаны выпустить замещающие облигации до конца 2023 года, уже разместившие замещающие облигации вправе осуществлять допвыпуски таких облигаций неограниченное число раз. Как сообщает РИА Новости, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе подчёркивается, что положения не распространяются на компании, которые надлежащим образом исполнили свои обязательства до дня вступления в силу указа перед держателями евробондов.

Отметим, что сам документ дополняет уже действующий указ главы государства от 5 июля прошлого года. Тогда российским юридическим лицам дали возможность выпускать замещающие облигации для их обмена на еврооблигации.

Сам указ разрабатывался Минфином совместно с Центробанком. Он подразумевает замещение для всех эмитентов, у кого есть соответствующие еврооблигации. Вместе с тем есть и исключения – такие организации определяются правительственной комиссией по иностранным инвестициям.