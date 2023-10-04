Российских спортсменов не допустили до юношеских Олимпийских игр

Олимпийский комитет России приглашения от МОК пока не получал

04 октября 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Международный олимпийский комитет не допустил российских спортсменов до участия в юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщает "Советский спорт".

Глава пресс-службы МОК заявила о том, что ни один спортсмен не сможет принять участие в играх в нейтральном индивидуальном статусе.

Также отмечается, что Олимпийский комитет России пока не получал от МОК приглашения на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут в 2024 году.